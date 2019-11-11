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11.11.2019 18:14
Рубрика: Культура

Комиссаром павильона РФ на Венецианской биеннале назначена Тереза Мавика

Текст: Иван Владимиров

Тереза Иароччи Мавика назначена комиссаром павильона России на Венецианской биеннале (La Biennale di Venezia). Она сменит на этом посту Семена Михайловского и Василия Церетели. Приказ о назначении подписал министр культуры РФ Владимир Мединский. Как сообщается на сайте министерства культуры, контракт с Терезой Иароччи Мавикой подписан по 2021 год включительно. Стратегическое управление павильоном возложено на консалтинговое объединение Smart Art.

Фото: support.hermitagemuseum.org/ru
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С Россией итальянку Терезу Иароччи Мавику, политолога и юриста по первому образованию, связывают любовь к современному искусству и кураторские проекты, которыми она занималась совместно с частными некоммерческими фондами. С 2005 по 2008 год она руководила московским фондом "Современный город" - экспериментальной площадкой, содействовавшей в профессиональном становлении молодым кураторам и художникам. В 2009 году совместно с Леонидом Михельсоном основала некоммерческий фонд современного искусства V-A-C, миссией которого является поддержка российских художников, кураторов и исследователей в России и за рубежом. В 2017 году фонд V-A-C отрыл выставочное пространство в Palazzo delle Zattere выставкой "Пространство, сила, конструкция", организованной фондом совместно с Чикагским институтом искусств. Выставка, занявшая четыре этажа палаццо и представившая более ста работ художников 1920-1930-х годов и современных авторов со всего мира, в том числе из России, была посвящена социальным и культурным изменениям, которые стали результатом Октябрьской революции. В сентябре 2020 года фонд V-A-C планирует открыть после реконструкции арт-пространство ГЭС-2 - реконструкция здания бывшей ГЭС проводится по проекту архитектора Ренцо Пиано. С 2016 года Терезу Иароччи Мавика также является членом экспертного совета Европейской биеннале современного искусства "Манифеста". В 2019 году она получила гражданство Российской Федерации.

Консалтинговое агентство Smart Art, основанное в 2016 году Анастасией Карнеевой и Екатериной Винокуровой, известно поддержкой российских художников. Среди уже осуществленных агентством проектов были такие интересные проекты молодых авторов, как выставки Сергея Сапожникова, Дарьи Иринчеевой, Светы Шуваевой, Александры Галкиной, Александры Паперно, Алексея Булдакова, Анастасии Потемкиной, Дарьи Иринчеевой…

Фото: Жюлен Маттиа/ РИА Новости
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На протяжении 10 лет Smаrt Art будет работать над обеспечением финансовой независимости и устойчивого развития российского павильона на Венецианской биеннале: заниматься профессиональным сопровождением проектов в ходе их подготовки и проведения, а также поддерживать инфраструктуру самого здания.

Анастасия Карнеева, сооснователь Smart Art, убеждена, что долгосрочная аренда позволит "мыслить масштабно, планировать предусмотрительно и действовать стратегически". Сейчас агентство проводит экспертизу здания и готовится к реставрационным работам.

Совместно с министерством культуры Smart Art сформировал международный художественный совет, наделенный совещательными функциями. В него вошли художники Вадим Захаров и Эмилия Кабакова, куратор Франческо Бонами, директор музея M KHA в Антверпене Барт де Баре и директор ГМИИ им А.С. Пушкина Марина Лошак.

В декабре комиссар Павильона и Smart Art представят проект для Венецианской биеннале архитектуры в 2020 году и календарь будущих событий.

Культура Арт Актуальное искусство Правительство Минкультуры
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