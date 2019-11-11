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11.11.2019 09:48
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Опровергнуто одно из главных свойств комнатных растений

Текст: Николай Грищенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Комнатные цветы могут помочь украсить домашнее или офисное пространство, но их способность улучшить качество воздуха в помещении значительна преувеличена. Вентиляция разбавляет концентрацию летучих органических соединений гораздо быстрее, чем растения могут извлекать их из воздуха.

Группа ученых под руководством кандидата технических наук, доцента кафедры архитектурной и экологической инженерии Университета Дрекселя Майкла Уоринга проанализировала 12 научных исследований, охватывающих 30 лет.

Фото: iStock
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На основании полученных данных они оспорили опыты NASA, которое в 80-е годы вело поиск средств для очистки воздуха на борту космических кораблей и после ряда опытов признало: ландшафтные растения вполне подходят для этого. Однако, как считают ученые из Дрексельского университета, опыты NASA и многие другие аналогичные работы проводились в лабораторных условиях, которые не совсем точно имитируют реальные условия. Растение в горшке помещалось в герметичную камеру, объемом в кубический метр или меньше, в которую вводилось целевое летучее вещество, и его разложение отслеживалось в течение многих часов или дней.

Ученые заключают, что проветривание помещений выводят из них летучие вещества гораздо эффективнее комнатных растений.

"Чтобы конкурировать с системой очистки воздуха в здании или даже просто парой открытых окон в доме, потребовалось бы от 100 до 1000 растений на квадратный метр площади", - говорится в научной работе.

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