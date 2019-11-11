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Рубрика: Спорт

Крыховяк получил сотрясение мозга в матче против "Краснодара"

Текст: Максим Домчев
Игрок ФК "Локомотив" Гжегож Крыховяк. Фото: Александр Вильф/РИА Новости Игрок ФК "Локомотив" Гжегож Крыховяк. Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Игрок ФК "Локомотив" Гжегож Крыховяк. Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Во время матча 16-го тура РПЛ травму получил польский полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк. У него диагностировано сотрясение мозга.

Фото: РИА Новости
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У "Локомотива" сразу три игрока получили травмы. Дмитрий Баринов травмировался на тренировке и не поможет сборной России в матчах с Бельгией и Сан-Марино. Точные сроки восстановления будут определены позже, сообщает сайт "Локомотива".

Прямо на разминке перед матчем против "Краснодара" травмировался поляк Мацей Рыбус. Точный диагноз и сроки восстановления будут установлены лишь после дополнительного обследования. Медицинский штаб "Локомотива" исключил участие Рыбуса в матчах сборной Польши.

Непосредственно в матче, после столкновения с Ари, травму получил Гжегож Крыховяк. Он был экстренно доставлен в больницу, где ему поставили диагноз - сотрясение головного мозга.

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