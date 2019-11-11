Куда поступить, чтобы не остаться без работы

В первый год после окончания вуза работу находят 72 процента молодых специалистов. Остальные 28, грубо говоря, остаются в стороне от полученной профессии. Эксперты уверены: трудоустройство выпускников - тот самый показатель, который лучше всяких рейтингов говорит о качестве образования в университете.

Минобрнауки уже четвертый год проводит соответствующий мониторинг. "Трудоустройство - не просто часть большого ежегодного исследования эффективности вузов, но ключевой его показатель, - говорят в ведомстве. - И нам важно, чтобы все заинтересованные лица и организации, будь то абитуриент, студент, ректор или предприятие, получили достоверную информацию". Недавно был объявлен конкурс на "актуализацию" методики мониторинга.

Зачем понадобился "апгрейд"? Оказывается, сейчас учет ведется не по всем категориям. От этого картинка может сбоить. Как работает мониторинг сегодня? Вуз заносит информацию о выданных дипломах в Федеральный реестр документов об образовании. Из этого реестра Рособрнадзор выделяет данные выпускников (фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол). Потом за дело берется Пенсионный фонд. Потому что к трудоустроенным выпускникам относятся лишь те, по которым однозначно найдены СНИЛС и есть хотя бы одно отчисление работодателя в счет пенсии. И вот здесь загвоздка: в расчет не берут тех, кто продолжает учиться дальше - в России или за рубежом. А также иностранцев и выпускников программ допобразования. В министерстве считают, что это не позволяет в полной мере оценить эффективность вузов по трудоустройству.

Чего хотят специалисты? Сделать систему учета выпускников, их мест работы предельно полной, актуальной. И предельно открытой. Важно: новая методика обязательно должна учитывать тех, кто решил учиться дальше, кто в декрете или на срочной службе. Категорию "самозанятых".

Нужно отслеживать карьерную траекторию выпускников. Это позволит определять тренды в профессиях, изменять учебные программы

- Кроме того, среди новых требований - обязательный опрос работодателей о том, насколько их устраивает уровень образования выпускников, которых приняли на работу, - уточняют в минобрнауки.

Ну а "вишенкой на торте" может стать прогноз возможного трудоустройства студента с учетом "заработанных" им в школе баллов ЕГЭ, выбранной профессии, а также особенностей рынка труда. Как на федеральном уровне, так и на региональном. Кстати, еще в начале года вице-премьер Татьяна Голикова подчеркивала, что имеющаяся система мониторинга не позволяет установить, сколько выпускников вузов работают по специальности и почему не все трудоустраиваются по профессии.

Между тем

13 российских вузов вошли в один из последних международных рейтингов QS по трудоустройству. Самых востребованных выпускников готовят в МГУ, СПбГУ, МГИМО, МГТУ им. Баумана, Высшей школе экономики, МФТИ, МИСиС, Томском политехе, МИФИ, Новосибирском техническом госуниверситете, Новосибирском госуниверситете, РУДН и РЭУ им. Плеханова.

Мнения

Наталия Молоткова, первый проректор Тамбовского технического госуниверситета:

- Необходимо учитывать специфику различных категорий выпускников. В технических вузах большинство студентов - юноши, которые после диплома проходят службу в рядах Вооруженных сил, в научных ротах. Кроме того, ребята, которые выбрали IT-направления, часто работают удаленно, в качестве фрилансеров. В том числе и в международных компаниях.

Сергей Колодяжный, ректор Воронежского технического госуниверситета:

- Если выпускник не трудоустроился после получения диплома - это не всегда означает, что он не смог найти работу. Причины могут быть разными: служба в армии, уход за маленьким ребенком, продолжение образования и т.д. Все это необходимо учитывать, чтобы понимать, сколько выпускников действительно оказались невостребованными. Мы тесно сотрудничаем с работодателями: на ведущих предприятиях есть базовые кафедры, учебные планы корректируются с учетом их мнения. Так сохраняем достаточно высокий уровень трудоустройства выпускников. Кстати, бойцы студенческих отрядов ВГТУ создали свое собственное малое инновационное предприятие. И уже с третьего курса они работают по специальности.

Евгений Рыбнов, ректор Санкт-Петербургского архитектурно-строительного госуниверситета:

- Необходимо совершенствовать не только методику мониторинга трудоустройства, но и отслеживать карьерную траекторию выпускников. Это позволит своевременно определять новые тренды в профессиях, изменять образовательные программы.