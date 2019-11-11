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11.11.2019 20:25
Рубрика: Общество

Одного диплома мало

Куда поступить, чтобы не остаться без работы
Текст: Мария Агранович
Российская газета - Федеральный выпуск № 254(8012)
В первый год после окончания вуза работу находят 72 процента молодых специалистов. Остальные 28, грубо говоря, остаются в стороне от полученной профессии. Эксперты уверены: трудоустройство выпускников - тот самый показатель, который лучше всяких рейтингов говорит о качестве образования в университете.
Трудоустройство лучше иных рейтингов говорит о качестве образования. Фото: Анна Исакова/ТАСС Трудоустройство лучше иных рейтингов говорит о качестве образования. Фото: Анна Исакова/ТАСС
Трудоустройство лучше иных рейтингов говорит о качестве образования. Фото: Анна Исакова/ТАСС

Минобрнауки уже четвертый год проводит соответствующий мониторинг. "Трудоустройство - не просто часть большого ежегодного исследования эффективности вузов, но ключевой его показатель, - говорят в ведомстве. - И нам важно, чтобы все заинтересованные лица и организации, будь то абитуриент, студент, ректор или предприятие, получили достоверную информацию". Недавно был объявлен конкурс на "актуализацию" методики мониторинга.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Минтруд будет отслеживать судьбу выпускников вузов и колледжей

Зачем понадобился "апгрейд"? Оказывается, сейчас учет ведется не по всем категориям. От этого картинка может сбоить. Как работает мониторинг сегодня? Вуз заносит информацию о выданных дипломах в Федеральный реестр документов об образовании. Из этого реестра Рособрнадзор выделяет данные выпускников (фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол). Потом за дело берется Пенсионный фонд. Потому что к трудоустроенным выпускникам относятся лишь те, по которым однозначно найдены СНИЛС и есть хотя бы одно отчисление работодателя в счет пенсии. И вот здесь загвоздка: в расчет не берут тех, кто продолжает учиться дальше - в России или за рубежом. А также иностранцев и выпускников программ допобразования. В министерстве считают, что это не позволяет в полной мере оценить эффективность вузов по трудоустройству.

Чего хотят специалисты? Сделать систему учета выпускников, их мест работы предельно полной, актуальной. И предельно открытой. Важно: новая методика обязательно должна учитывать тех, кто решил учиться дальше, кто в декрете или на срочной службе. Категорию "самозанятых".

Нужно отслеживать карьерную траекторию выпускников. Это позволит определять тренды в профессиях, изменять учебные программы

- Кроме того, среди новых требований - обязательный опрос работодателей о том, насколько их устраивает уровень образования выпускников, которых приняли на работу, - уточняют в минобрнауки.

Ну а "вишенкой на торте" может стать прогноз возможного трудоустройства студента с учетом "заработанных" им в школе баллов ЕГЭ, выбранной профессии, а также особенностей рынка труда. Как на федеральном уровне, так и на региональном. Кстати, еще в начале года вице-премьер Татьяна Голикова подчеркивала, что имеющаяся система мониторинга не позволяет установить, сколько выпускников вузов работают по специальности и почему не все трудоустраиваются по профессии.

Между тем

13 российских вузов вошли в один из последних международных рейтингов QS по трудоустройству. Самых востребованных выпускников готовят в МГУ, СПбГУ, МГИМО, МГТУ им. Баумана, Высшей школе экономики, МФТИ, МИСиС, Томском политехе, МИФИ, Новосибирском техническом госуниверситете, Новосибирском госуниверситете, РУДН и РЭУ им. Плеханова.

Мнения

Наталия Молоткова, первый проректор Тамбовского технического госуниверситета:

- Необходимо учитывать специфику различных категорий выпускников. В технических вузах большинство студентов - юноши, которые после диплома проходят службу в рядах Вооруженных сил, в научных ротах. Кроме того, ребята, которые выбрали IT-направления, часто работают удаленно, в качестве фрилансеров. В том числе и в международных компаниях.

Сергей Колодяжный, ректор Воронежского технического госуниверситета:

- Если выпускник не трудоустроился после получения диплома - это не всегда означает, что он не смог найти работу. Причины могут быть разными: служба в армии, уход за маленьким ребенком, продолжение образования и т.д. Все это необходимо учитывать, чтобы понимать, сколько выпускников действительно оказались невостребованными. Мы тесно сотрудничаем с работодателями: на ведущих предприятиях есть базовые кафедры, учебные планы корректируются с учетом их мнения. Так сохраняем достаточно высокий уровень трудоустройства выпускников. Кстати, бойцы студенческих отрядов ВГТУ создали свое собственное малое инновационное предприятие. И уже с третьего курса они работают по специальности.

Евгений Рыбнов, ректор Санкт-Петербургского архитектурно-строительного госуниверситета:

- Необходимо совершенствовать не только методику мониторинга трудоустройства, но и отслеживать карьерную траекторию выпускников. Это позволит своевременно определять новые тренды в профессиях, изменять образовательные программы.

Общество Образование Экономика Работа Занятость Правительство Минобрнауки
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