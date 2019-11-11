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11.11.2019 14:46
Рубрика: Власть

Лавров: Россия рассчитывает на допуск в биолаборатории Армении

Текст: Александр Гасюк

Находящийся с визитом в Ереване министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о завершении переговоров по меморандуму о допуске российских специалистов в биолаборатории Армении. По его словам, Москва рассчитывает на его скорое подписание.

По итогам переговоров с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном Сергей Лавров отметил, что подписание документа создаст "дополнительную возможность для нашего взаимодействия в сфере биологической безопасности", сообщает ТАСС.

"Считаем эти контакты с нашими соседями, союзниками, партнерами важной частью повестки дня в том, что касается вопросов безопасности в самом широком смысле слова", - сказал глава МИД России.

Министр напомнил, что у конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО), к сожалению, "в силу категорических возражений США нет верификационного механизма". "Мы многие годы пытаемся такой механизм создать, но американские коллеги предпочитают избегать такой договоренности и ведут дело к тому, чтобы по всему миру на двусторонней основе создавать лаборатории как бы под себя", - приводит информагентство слова Лаврова.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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В свою очередь глава МИД Армении Зограб Мнацаканян отметил, что биологическая безопасность является одним из ключевых приоритетов для официального Еревана. "Нам удалось за эти годы восстановить и укрепить механизмы обеспечения биологической безопасности. Хочу подтвердить слова Сергея Викторовича, что данный вопрос касается сотрудничества союзников - Армении и России - в области биологической безопасности в более широком контексте", - сказал высокопоставленный армянский дипломат.

"Этот документ позволит Еревану и Москве консолидировать потенциал сотрудничества в области биологической безопасности", - заключил глава МИД Армении.

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