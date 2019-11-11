К 30-летию падения Берлинской стены в России обсуждается: она правда пала? Или между нами и Западом новая Стена - "Стеклянный занавес", смыслонепробиваемый в обе стороны?

Про "Россию и Европу" написаны библиотеки - от Чаадаева до Толстого, от Ленина до Солженицына... "Ответ" не найден, но сама эта рефлексия - "наше все".

Не влезая в старые споры великих, вспомним школьные азы.

Рамки отношений "Россия - Европа" заданы географически, биологически, исторически.

Ядро России - Европейская ее часть - географически сходна с Европой (нет пустынь, тропиков, огромных горных хребтов), но климат другой. Европа преимущественно морская, России - континентальная. Русские - европеоиды, но славяне, а не романогерманцы. Пишут буквами (не вязью, иероглифами), но кириллицей, а не латиницей. Христиане - но православные, не католики или протестанты.

Это неизбежно определяло положение России как страны: а) европейской, б) но особой, наследницы не Западной, а Восточной Римской империи (Византии).

Россия отстала от Европы прежде всего из-за татаро-монгольского ига (еще долгие споры о том, что под этим понимать). Соответственно, она стала неизбежным объектом европейской экспансии - во-первых, культурной, во-вторых, военной.

Первая породила или как минимум дала толчок всей русской культуре - от "итальянских Кремлей" до Золотого века Пушкина, от строительства Петербурга до создания Петербургской академии наук, от славянофилов (подражание немецким романтикам) до социал-демократов, от "немецкой бюрократии" до либеральной интеллигенции. То, что западные зерна так плодоносили на русской почве (в отличие от стран Азии и Африки), что "экспансия" превратилась в "симбиоз", лишний раз показывает глубокое родство России и Европы ("европейская отзывчивость"). Вторая помогла России состояться как мощному военному государству - прежде всего для защиты от Европы, "назло надменному соседу". Дважды (1814-1815, 1945) Россия бесспорно доминировало в Европе.

Нет никакой "стены" между ментально-ценностными пространствами России и ЕС

С конца XIX века Россия Толстого, Достоевского, Чайковского, Менделеева, Чехова стала неотъемлемой частью европейского культурного оркестра, наряду с другими "великими скрипками Европы". А вот политико-идеологической аксиомой считалось, что Россия и Европа противостоят друг другу. Европейцы величали Россию "жандармом Европы", в России называли Европу "прогнившей", русские мыслители (Данилевский) грезили о столкновении Мира Славян, во главе с Россией с романо-германской цивилизацией. Наконец, большевики создали Диалектический Проект: применяя европейские идеи (марксизм) как трамплин, "перепрыгнуть" через Европу, не догонять ее, а обогнать и показать ей Будущее - Коммунизм. Проект рухнул.

Каковы теперь отношения Россия - ЕС?

После "падения Стены" Россия "по жизни" вернулась на европуть. У нас - рыночная экономика, хотя из-за огромного веса Государства и чиновников, ее называют "номенклатурным капитализмом". Российская экономика дополняет европейскую: они производят высокотехнологичные товары De Luxe, мы им поставляем сырье.

Еще важнее, что нет никакой "стены" между ментально-ценностными пространствами России и ЕС. После краха европейских Империй, когда Европа утратила статус Центра Мира, она потеряла и Мессианские комплексы. То же случилось и с Россией. У нас и у них - потребительски-гедонистическое общество. Граждане России беднее европейцев, но их цели и ценности сходны. Примат личного над государственным. Забота о здоровье, детях, комфорте, отдыхе - и все это в вполне "современно-европейских" формах. Политкорректность - особенно у молодежи. В России не преследуют ни секс-, ни национал-меньшинства, не требуют поклонения какой-то Сакрально-Обязательной идеологии, да ее на самом деле просто нет. Религия в России играет роль не большую, чем "в среднем в ЕС".

Граждане России беднее европейцев, но их цели и ценности сходны

Конечно, есть различия в общественном сознании, в модах. Европейцев приучили говорить о "проблемах Африки" и глобальном потеплении - в России чаще обсуждают "Мировую закулису", "русофобию". Российское общество не то что более "правое", а просто аполитичнее европейцев. Российские граждане - куда меньшие патерналисты, чем европейцы. В России на государство (тем более на невидимые профсоюзы) не полагаются, вынуждены рассчитывать только на себя. Для россиян естественное обозначение: "сильное" государство, для европейцев - "социальное". Разные национальные штампы "ordnung и авось".

Российская политическая Система не совпадает с нормами ЕС - нет реальной политической конкуренции, сменяемости правящей партии. В обществе сильны "сословные барьеры", в стране - слабая правоохранительная Система, работает "телефонно-административное право". В России огромна роль государства в СМИ. Но это внутренние проблемы России - они не имеют отношения к ЕС.

Важно другое: у России и Европы очень мало военно-политических разногласий. Для обеих сторон невозможно главное - ВОЕННОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ. Сколько бы пропаганда ни пугала друг друга, все знают, что ни ядерной, ни "обычной" войны в Европе не будет. Вместо них шумят ТВ-битвы... Не "горячая", не "холодная", а "болтливая" война. "Занавес" между нами? Да. Театральный.

Наконец, РЕАЛЬНЫЕ вызовы для России и Европы во многом сходны. Стареющее население, низкая рождаемость, экономическая стагнация... Общая утрата Экспансии - Цивилизационная Усталость. Конечно, Россия ни де-юре, ни де-факто влиться в ЕС-НАТО не может и не хочет. Но при этом никакой "стены", как и никакой "борьбы" между Россией и Европой - нет.