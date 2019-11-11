Лучшие молодые химики со всего мира получили гранты ЮНЕСКО

В парижской штаб-квартире ЮНЕСКО в шестой раз состоялась церемония вручения грантов "Зеленая химия для жизни" для молодых ученых со всего мира.

Избавить мир от пластика

В этом году награды получили проекты семи молодых ученых из шести стран: Бангладеш, Зимбабве, Египта, Испании, Мексики и России. Каждый из них получит по 30 тысяч долларов, чтобы продолжить свои исследования.

Все работы исследователей-участников престижного конкурса посвящены инновационным технологиям в области зеленой химии.

К примеру, проект Хесуса Кампоса Мансано из Испании касается темы тандемных каталитических методов для химической переработки пластмасс.

"Их появление произвело революцию в нашем образе жизни в прошлом веке, но сейчас мы достигли критического уровня накопления пластиковых отходов, - пишет исследователь в описании своей работы. - Это стало причиной разрушительных экологических последствий и представляет серьезную угрозу для здоровья человечества".

Мансано работает над методом, который позволит более эффективно перерабатывать пластиковые отходы.

"Мое исследование носит фундаментальный характер, - считает Мансано. - Но центральная идея более эффективной переработки пластика обладает огромным потенциалом воплощения на производстве и может вывести людей из сложившегося кризиса".

Наш человек в Париже

Среди обладателей грантов 2019 года оказалась россиянка Галина Калашникова из Апатитов Мурманской области.

Суть научного проекта Галины Калашниковой состоит в производстве уникальных по своим качествам титаносиликатных материалов. В лабораторных условиях удается синтезировать аналог весьма редкого природного материла.

- У этих материалов есть интересные сорбционные свойства, - разъясняет Галина. - Поэтому их можно применять для очистки жидких радиоактивных отходов и сточных вод больших производств, главным образом от тяжелых и цветных металлов. Еще одна область применения - медицина. Некоторые титаносиликатные материалы можно применять для производства различных противосудорожных препаратов.

Галина и ее коллеги работают над методом гранулирования этих сорбентов.

- Сейчас мы получаем порошки, а для производства необходимы соединения, которые имеют форму гранул, - говорит Калашникова. - В лаборатории работа может проводиться на порошках. Но если речь идет об очистке сточных вод промышленного предприятия, то работать с порошком затруднительно - его не удобно транспортировать, он попадает в сточные воды.

Сразу по окончании торжественной церемонии Галину Калашникову в телефонном разговоре поздравил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

К слову, в этом году на участие в грантовой программе от нашей страны было подано пять заявок. Это достаточно много. Такое-же количество заявок на конкурс из России поступало лишь однажды - в 2015 году.

Вручая награду Галине Калашниковой член Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, генеральный директор ПАО "ФосАгро" Андрей А.Гурьев отметил, что дополнительное значение этой победы в том, что одержана она российской ученой в год, который объявлен ООН Международным годом Периодической таблицы химических элементов. Ровно 150 лет назад великий российский химик Дмитрий Иванович Менделеев представил мировой научной общественности Периодический закон - один из фундаментальных законов природы.

Заместитель генерального директора ЮНЕСКО по науке Шамила Нейр-Бедуэлле отметила, что программа "Зеленая химия для жизни" несет важную миссию - она пропагандирует верные этические принципы, на которых должен строиться научный прогресс человечества.

"Совместными усилиями мы распространяем ценности, которые гарантируют служение науки общему благу - устойчивому развитию планеты", - заявила Шамила Нейр-Бедуэлле.

Победить фосфогипс

По традиции, один из грантов предназначался для исследования, касающегося использования фосфогипса - побочного продукта, вырабатываемого предприятиями химической промышленности. В этот раз награду взял химик Абди Мааммун Абдель-Гафар из Египта. Его работа называется "Использование фосфогипса для иммобилизации тяжелых металлов в загрязненной почве и экстракции полезных материалов".

"Как ученые, мы не должны жалеть усилий, пытаясь превратить препятствия в возможности, - считает ученый. - Это означает, что мы должны использовать наши знания, чтобы превратить вызовы в новое решение для восстановления почвы, и превратить фосфогипс в полезный материал".

Это уже третий проект, касающийся использования фосфогипса, который был удостоен гранта в рамках конкурса "Зеленая химия для жизни". В 2018 году грант получил ученый из Индии, в 2017 - из Испании.

Новые участники - добро пожаловать!

С инициативой учреждения грантовой программы для поддержки молодых ученых выступил заместитель председателя совета директоров ПАО "ФосАгро" Андрей Г.Гурьев. Было это в 2011 году на торжественной церемонии открытия Международного года в химии в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Инициатива встретила поддержку, для определения формата конкурса и его условий потребовалось некоторое время. Но уже в 2013 году совместная программа ЮНЕСКО, ФосАгро, и Международного союза по теоретической и прикладной химии (IUPAC) стартовала.

"Поддержка программы "Зеленая химия для жизни" соответствует нашему глубокому убеждению в том, что бизнесу отведена ключевая роль в обеспечении устойчивого развития, - говорит Андрей А. Гурьев, генеральный директор ПАО ФосАгро. - Мы сделали приверженность устойчивому развитию приоритетом нашей долгосрочной стратегии. Глобальные вызовы, стоящие перед человечеством, требуют глобального ответа. Пусть программа "Зеленая химия для жизни" станет примером объединения усилий бизнеса, науки, власти, международных организаций ради благополучия будущих поколений".

За шесть лет существования проекта научное жюри рассмотрело уже более 700 заявок из 120 стран мира. 41 грант был присужден молодым ученым из 29 разных стран Азии, Африки, Ближнего Востока, Европы и Латинской Америки. Сфера исследований участников проекта "Зеленая химия для жизни" очень разнообразна: начиная от поиска решений по очистке воды и альтернативы химическим пестицидам, и заканчивая инновационными методами преобразования городских и промышленных отходов в ценные материалы.

Среди 41 лауреата программы теперь двое россиян. В 2016 году грант был присужден Алсу Ахметшиной из Нижегородского Государственного технического университета за работу "Зеленая" сепарация: новые газоразделительные мембраны с использованием поли(ионных жидкостей)". Благодаря финансированию проекта, Алсу вместе с командой смогли построить установку для разделения кислых газов на нефтеперерабатывающем предприятии.

В январе 2019 г. было принято решение продлить программу "Зеленая химия для жизни" до 2022 года. "Зеленая химия для жизни" - первый проект ЮНЕСКО, реализуемый за счет средств частной российской компании. На период до 2022 года ФосАгро направит на поддержку проекта 2,5 млн. долларов США.