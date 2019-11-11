Лукашенко возложил венок к памятнику советским воинам-освободителям в Вене

С возложения венка к памятнику советским воинам-освободителям в центре Вены начался 11 ноября двухдневный официальный визит белорусского президента в Австрию. На торжественной церемонии, информирует пресс-служба Александра Лукашенко, присутствовали члены официальной делегации РБ, представители общественности, послы стран СНГ.

На церемонии в числе дипломатов присутствовал и постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. В беседе с журналистами он отметил символичность того факта, что официальный визит белорусский лидер начал именно с этого святого места для народов Союзного государства.

"Любой визит наших руководителей начинается с возложения венков. Особенно это памятно для России и Беларуси, которые положили за освобождение Вены очень много человеческих жизней", - отметил дипломат, подчеркнув, что каждое мероприятие, связанное с годовщиной Великой Отечественной войны, в австрийской столице проходит при самом активном участии дипломатов стран Содружества.

Во вторник, как уже информировал "СОЮЗ", пройдут переговоры главы Беларуси с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, на которых будут обсуждены торгово-экономическое, инвестиционное и гуманитарное сотрудничество. В центре внимания двух лидеров будут и вопросы взаимодействие Минска с Евросоюзом, в том числе в формате "Восточного партнерства".

Одновременно с визитом Лукашенко в столице Австрии стартует и двусторонний бизнес-форум, в котором примут участие и представители крупного бизнеса. Планируется, что будет подписан и ряд двусторонних документов и бизнес-соглашений о развитии сотрудничества по различным отраслевым направлениям.

Кроме того, сообщают местные источники, между академией наук РБ и Австрийской академией наук в понедельник уже состоялось подписание соглашения о сотрудничестве. Глава белорусской академии наук Владимир Гусаков в интервью журналистам напомнил, что между научными учреждениями Минска и Вены на протяжении многих лет существуют прочные связи, благодаря которым специалисты выполнили целый ряд проектов в материаловедении, физике и биологических науках.

Австрия стабильно входит в число и крупнейших инвесторов в экономику Беларуси, уточняет источник в администрации президента РБ. По итогам прошедшего года, товарооборот между обеими странами составил $171,4 млн. Основные статьи белорусского экспорта - металлопродукция, нефтепродукты и мебель. А в структуре поставок в Беларусь преобладают фармацевтическая продукция, машины и оборудование.