Майя Пильдес, народный учитель РФ, кавалер ордена Почета:

- То, что учителей в наших школах не хватает, - это факт. И в первую очередь от нехватки кадров страдают, конечно, сельские школы и школы малых городов.

Не думаю, что программа "Земский учитель" поможет кардинально изменить ситуацию. Одной лишь единовременной выплаты для этого недостаточно. Учителям нужно обеспечить достойную жизнь. Миллион рублей человек потратит на жилье, а дальше будет "лапу сосать"? Вот если предложить ему хороший стабильный заработок, то это другое дело. Почему учителя, особенно молодые и амбициозные, уезжают из сел в крупные города? Потому что там они могут зарабатывать в три, а то и в четыре раза больше. И людей можно понять. Всем хочется нормально питаться, красиво одеваться, посещать какие-то культурные мероприятия: выставки, спектакли, концерты. А последнее, между прочим, нынче является довольно дорогим удовольствием. Честно скажу: если бы мне предложили в свое время переехать из Санкт-Петербурга в какое-нибудь село и стать преподавателем в тамошней школе, я бы не согласилась. Даже за миллион рублей.

Городским жителям вообще трудно будет адаптироваться и привыкнуть к жизни в селе. Нет, кто-то, вероятно, и захочет повернуть свою жизнь на 180 градусов и поменять городскую квартиру на домик в деревне. Не исключено. Тот, кто устал от суеты и суматохи города. Но вряд ли желающих окажется много. И опять же все будет зависеть от тех условий, в которых людям предложат жить и работать. Мое мнение: учитель не должен копать огород, колоть дрова, ухаживать за скотиной. Только ради своего удовольствия, если есть такое желание, а не по нужде и в перерывах между уроками, а иначе есть будет нечего и нечем печку топить. Учитель должен читать книги и выискивать в них интересную для учеников информацию, заниматься постоянным самообразованием. Тогда он сможет действительно чему-то научить детей, вложить в их головы какие-то знания. И я сейчас имею в виду не только знания, предусмотренные нашей образовательной программой, но и нечто большее. Знание жизни, если хотите. Ведь учитель - это тот человек, с которым школьники проводят почти столько же времени, сколько и с родителями. Он тоже оказывает огромное влияние на становление личности детей, а значит, и на их будущее.

В сельские школы нужно не "заманивать" учителей, а создавать такие условия, при которых местные педагоги не будут из них уходить. Все же человек, который родился и вырос в селе, лучше понимает специфику сельской жизни. Ему проще найти общий язык со здешними ребятишками и подход к ним. А одно из самых важных условий, которое я уже называла выше, - достойная стабильная заработная плата. Будет хорошая зарплата - проблема с нехваткой учителей в сельских школах решится сама собой.