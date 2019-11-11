Медведев поддержал создание реестра компаний-коррупционеров

В России создадут реестр компаний, привлеченных к административной ответственности за коррупционные правонарушения. Эту идею Генпрокуратуры РФ поддержал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Кроме того, были одобрены и другие предложения главы ведомства Юрия Чайки, касающиеся контроля над реализацией нацпроектов.

Тема нарушений в этой сфере обсуждалась на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Выступая на заседании, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев ранее предупредил, что серьезная ответственность - вплоть до уголовной - будет грозить за нарушение правил реализации.

Надзорной работой в этой сфере занимается Генпрокуратура. С марта этого года ведомство проводит проверки, особое внимание уделяется контролю за бюджетными средствами, напомнил глава правительства. Контролеры проверяют условия их получения, соблюдение сроков доведения их до адресатов.

В нынешнем году выявлено 2,5 тыс. нарушений, уточнил Юрий Чайка. Из них наибольшее число - в ходе реализации нацпроектов "Демография", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда".

Нарушения имели место при предоставлении мер государственной поддержки, строительстве объектов социальной инфраструктуры, проведении конкурсных процедур, а также в сфере регионального и муниципального нормотворчества.

Проблема также связана с несвоевременностью расходов на стратегические инициативы. Как рассказал Чайка, по нацпроекту "Цифровая экономика" освоено лишь 15% из 108 млрд рублей, выделенных на этот год. В результате, по данным Генпрокуратуры, не стартовали такие направления проектов, как "Цифровые технологии", "Информационная безопасность", "Кадры для цифровой экономики".

А, например, на "Экологию" потратили лишь четверть бюджетных средств.

- Представляется необходимым разработать план совместных действий правительства и Генпрокуратуры по обеспечению сохранности выделенных бюджетных средств на нацпроекты, - заявил Чайка. Необходимо обеспечить их целевое эффективное использование вплоть до достижения конечного результата, добавил он.

Одно из предложений касается реестра компаний-коррупционеров. По мнению Генпрокуратуры, вести его могло бы Федеральное казначейство. Кроме того, Чайка предложил интегрировать данные из этого реестра с единой информационной системой в сфере закупок и базой данных Информационного центра МВД.

По его словам, законопроект на эту тему подготовлен и находится на стадии согласования.

Генеральный прокурор также призвал ввести дополнительный финансовый контроль при реализации нацпроектов. "Одновременно прокурорами будет обеспечено соответствующее надзорное сопровождение", - уточнил Чайка.

Кроме того, важно разработать действенный правовой механизм, который помешает заключению контрактов с фирмами-однодневками и фирмами-посредниками.

Он также попросил Дмитрия Медведева дать поручение ответственным министерствам и ведомствам информировать Генпрокуратуру о фактах злоупотреблений при расходовании средств, несвоевременного доведения их до получателей и т.п. Тогда ведомство проведет "принципиальную правовую проверку деятельности должностных лиц".

- Я хотел бы поддержать эти предложения, которые сделаны генеральным прокурором. И в части работы с подобным реестром, и по другим направлениям, - сказал глава правительства.

Он, в частности, поручил окончательно сформировать предложения по финансовому контролю при реализации нацпроектов.

Также Медведев согласился с тем, что Генпрокуратуру нужно информировать о случаях несвоевременного расходования средств. Это необходимо, чтобы ведомство могло применять меры прокурорского реагирования или - в случае необходимости - "обращаться за тем, чтобы возбудить уголовное дело".