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11.11.2019 19:55
Рубрика: Власть

По правилам и праву

Дмитрий Медведев предупредил о последствиях за нарушения при реализации нацпроектов
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 254(8012)
Серьезная ответственность - вплоть до уголовной - будет грозить за нарушение правил реализации национальных проектов. Кроме того, контроль над этой сферой будет усилен, а компании, уличенные в коррупции, попадут в специальный реестр. Об этих и других мерах предупредил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
Глава правительства поддержал предложения Генпрокурора по надзорному сопровождению реализации нацпроектов. Фото: РИА Новости Глава правительства поддержал предложения Генпрокурора по надзорному сопровождению реализации нацпроектов. Фото: РИА Новости
Глава правительства поддержал предложения Генпрокурора по надзорному сопровождению реализации нацпроектов. Фото: РИА Новости

"Это важнейшее направление деятельности нашей страны", - обратил внимание глава кабмина, обращаясь к участникам заседания президиума совета по национальным проектам. Те, кто отвечает за эту тему в правительстве, должны помнить о серьезных последствиях, которые могут грозить вследствие нарушений, подчеркнул Медведев. Реализация стратегических проектов не по правилам будет чревата ответственностью вплоть до уголовной, пояснил он.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
На форуме в Петербурге обсудили проблемы нацпроектов

А проблемы есть. Особое внимание Дмитрий Медведев обратил на три нацпроекта - по поддержке экспорта, занятости и малого бизнеса. "По трем национальным проектам есть риски недостижения показателей 2019 года", - констатировал он. Причиной этого были и объективные обстоятельства. Например, на работе в сфере международной кооперации и экспорта сказалось снижение цен на основные неэнергетические товары из России. Тем не менее, по мнению премьер-министра, такие форс-мажоры не могут служить оправданием в полной мере.

Один из примеров, когда сыграли роль субъективные факторы, - "крайне медленное" расходование средств при реализация нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса. Предпринимателям предложили ставку по займам в 8,5 процента, увеличили размер кредитов на инвестиционные цели, а также расширили перечень приоритетных отраслей, куда вошли торговля и общепит. Но деньги, так необходимые "небольшому" бизнесу, не попали к адресатам в полном объеме. По состоянию на 29 октября заключено кредитных соглашений на сумму в 305 млрд рублей из запланированной суммы в триллион рублей, пояснил Медведев.

Необъективные факторы также породили недостатки при реализации нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". "Бизнесу предложено, на мой взгляд, недостаточно системных мер по стимулированию роста производительности труда", - подчеркнул глава кабмина. И это негативно сказывается на мотивации собственников предприятий, которые участвуют в нацпроекте. Наконец, нарушители идут на шаги, которые, по мнению Медведева, и вовсе являются недопустимыми. Он указал на случаи корректировки федеральных проектов, - например, меняются целевые значения для регионов, которые зачастую устанавливаются из обсуждения с местными властями.

Реализация стратегических проектов не по правилам будет чревата ответственностью вплоть до уголовной

Есть проблемы и с получением объективных данных по нацпроектам, но есть со статистикой. Этому мешает конфликт между методиками расчета, рассказал Дмитрий Медведев, поручив минэкономразвития убрать разночтения. Надзорной работой в этой сфере занимается Генпрокуратура. С марта этого года ведомство проводит проверки, особое внимание уделяется контролю за бюджетными средствами, напомнил глава кабмина. Контролеры проверяют условиями их получения, соблюдение сроков доведения их до адресатов. В 2019 году выявлено 2,5 тыс. нарушений, уточнил Генпрокурор Юрий Чайка. Из них наибольшее число - в ходе реализации нацпроектов "Демография", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда". Нарушения, по его словам, имели место при предоставлении мер господдержки, строительстве объектов социальной инфраструктуры, проведении конкурсных процедур, а также в сфере регионального и муниципального нормотворчества.

Проблема также связана с несвоевременностью расходов на стратегические инициативы. Как рассказал Чайка, по нацпроекту "Цифровая экономика" освоено лишь 15% средств, выделенных на этот год, а например, на "Экологию" потратили лишь четверть денег. "Представляется необходимым разработать план совместных действий правительства и Генпрокуратуры по обеспечению сохранности выделенных бюджетных средств на нацпроекты", - заявил Чайка. Необходимо обеспечить их целевое эффективное использование вплоть до достижения конечного результата, добавил он.

Владимир Путин обсудил с Татьяной Голиковой нацпроект "Наука"

Одно из предложений касается создания реестра компаний, привлеченных к административной ответственности за коррупционные правонарушения. По мнению Генпрокуратуры, вести его могло бы Федеральное казначейство. Кроме того, Чайка предложил интегрировать данные из этого реестра с единой информационной системой в сфере закупок и базой данных Информационного центра МВД. По его словам, законопроект на эту тему подготовлен и находится на стадии согласования. Генпрокурор также призвал ввести дополнительный финансовый контроль при реализации нацпроектов. "Одновременно прокурорами будет обеспечено соответствующее надзорное сопровождение", - уточнил Чайка. Кроме того, важно разработать действенный правовой механизм, который помешает заключению контрактов с фирмами-однодневками и фирмами-посредниками. "Я хотел бы поддержать эти предложения, которые сделаны Генеральным прокурором. И в части работы с подобным реестром, и по другим направлениям", - сказал глава правительства.

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