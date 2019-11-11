Медведев предупредил о последствиях за нарушения реализации нацпроектов

Серьезная ответственность - вплоть до уголовной - будет грозить за нарушение правил реализации национальных проектов. Об этом предупредил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

- Это важнейшее направление деятельности нашей страны, - обратил внимание глава кабмина, обращаясь к участникам заседания президиума совета по национальным проектам.

Те, кто отвечает за эту тему в правительстве, должны помнить о серьезных последствиях, которые могут грозить вследствие нарушений, подчеркнул Медведев.

Реализация стратегических проектов не по правилам будет чревата ответственностью вплоть до уголовной, пояснил он.

А проблемы есть. Из-за плохой организации работы, есть риски недостижения показателей по трем национальным проектам в 2019 году, заявил глава правительства. Особое внимание Дмитрий Медведев обратил на три нацпроекта - по поддержке экспорта, занятости и малого бизнеса.

- По трем национальным проектам есть риски недостижения показателей 2019 года, - констатировал он. - Причиной этого были и объективные обстоятельства, собственно, связанные с началом работы. Есть, конечно, и субъективные причины, включая нескоординированность работы и плохую организацию.

Объективные факторы, например, отрицательно сказались на работе в сфере международной кооперации и экспорта. На реализацию нацпроекта в этой сфере повлияло снижение цен на мировых рынках по основным неэнергетическим товарам из России. Тем не менее, по мнению премьер-министра, такие форс-мажоры не могут служить оправданием в полной мере. "Это объяснение все равно не является достаточным, чтобы что-то корректировать", - подчеркнул он.

Один из примеров, когда сыграли роль субъективные факторы, - реализация нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса. "Средства в программе есть, но они расходуются крайне медленно", - подверг критике исполнителей Медведев.

Малому и среднему бизнесу предложили ставку по займам в 8,5 процентов, увеличили размер кредитов на инвестиционные цели, а также расширили перечень приоритетных отраслей, туда вошли торговля и общепит. Но деньги, так необходимые "небольшому" бизнесу и индивидуальным предпринимателям, не попали к адресатам в полном объеме. По состоянию на 29 октября заключено кредитных соглашений на сумму в 305 млрд рублей из запланированной суммы в триллион рублей, пояснил Медведев.

Необъективные факторы также породили недостатки при реализации нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". "Бизнесу предложено, на мой взгляд, недостаточно системных мер по стимулированию роста производительности труда", - подчеркнул Медведев. И это негативно сказывается на мотивации собственников предприятий, которые участвуют в нацпроекте. И такая ситуация сложилась, несмотря на то, что регионы вроде бы активно взялись за реализацию: к ней в этом году приступило больше субъектов Федерации, чем планировалось, - 36 вместо 29.

Наконец, нарушители идут на шаги, которые, по мнению Медведева, и вовсе являются недопустимыми. Он указал на случаи корректировки федеральных проектов, в том числе, в числе изменений целевых значений для регионов, которые зачастую устанавливаются из обсуждения с местными властями. Такие поправки часто требуют дополнительного финансирования со стороны субъектов РФ.

Есть проблемы и с получением объективных данных по национальным проектам, но есть со статисткой. Этому мешает конфликт между двумя методиками расчета, рассказал Дмитрий Медведев.

А именно, расчет показателей производительности труда вошел в противоречие с показателями, которые применяются для оценки эффективности работы губернаторов. Данные методики нужно синхронизировать, указал глава кабмина. "Что я и поручаю Минэкономразвития, чтобы разночтений не было", - заключил он, добавив, что простор для манипуляций необходимо убрать.

Надзорной работой в этой сфере занимается Генпрокуратура. С марта этого года ведомство проводит проверки, особое внимание уделяется контролю за бюджетными средствами, напомнил глава правительства. Контролеры проверяют условиями их получения, соблюдение сроков доведения их до адресатов.