Медведев проиграл на старте Итогового турнира года в Лондоне

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл свой первый матч на Итоговом чемпионате АТР, который стартовал в Лондоне.

Медведев уступил греку Стефаносу Циципасу со счетом 6:7 (5:7), 4:6. Встреча продолжалась 1 час 42 минуты.

Даниил считался фаворитом в этом матче, так как неизменно был сильнее в пяти предыдущих встреча, в том числе в полуфинале "Мастерса" в Шанхае, где россиянин взял титул.

Неудивительно, что Циципас признался, что это одна из важнейших побед в его карьере.

- Вы не представляете, какое это облегчение, - отметил грек в интервью на корте. - Очень непросто выходить на корт, зная, что уступал своему сопернику уже пять раз. Но я пообещал самому себе, что буду продолжать бороться.

Чуть позже сегодня в группе Андре Агасси сыграют первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль, и действующий победитель турнира Александр Зверев, представляющий Германию.