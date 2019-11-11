Медведев впервые в карьере проиграл Циципасу

Первая ракетка России и четвертая ракетка мира Даниил Медведев проиграл свой первый матч на своем дебютном Итоговом чемпионате АТР в Лондоне.

Даниил Медведев, который дошел до шести финалов подряд, после паузы пока не показывает своей лучшей игры. Фото: REUTERS

Медведев уступил греку Стефаносу Циципасу со счетом 6:7 (5:7), 4:6. Притом, что именно Даниил считался фаворитом этой встречи, так как неизменно был сильнее в пяти предыдущих матчах, в том числе в полуфинале "Мастерса" в Шанхае, где потом и титул взял.

Неудивительно, что Циципас признался, что это одна из важнейших побед в его карьере.

- Вы не представляете, какое это облегчение, - отметил грек в интервью на корте. - Очень непросто выходить на матч, зная, что уступал своему сопернику уже пять раз. Но я пообещал самому себе, что буду продолжать бороться.

Только накануне Стефанос сокрушался, что пока не нашел ключ к пониманию игры Медведева. По словам грека, россиянин "умен, думает на корте, знает, как нужно вести себя в больших матчах, а его подачу всегда сложно принимать". Однако в этот раз Циципас сам отлично заколачивал мячи, был более изобретателен в каких-то моментах, рисковал, и удача была на его стороне.

Медведев же был далек от своей лучшей формы. Напомним, что Даниил после триумфа в Шанхае пропустил два турнира - в Москве и Вене, а на еще одном "Мастерсе" в Париже неожиданно вылетел в первом круге, уступив 73-й ракетке мира Жереми Шарди. До этого россиянин не проигрывал раньше финала на шести турнирах подряд, включая US Open.

С одной стороны, шансы на выход из группы на Итоговом турнире Медведев не потерял. Хотя ему предстоит помериться силами с первой ракеткой мира, испанцем Рафаэлем Надалем и действующим победителем турнира немцем Александром Зверевым. Но тенденция в любом случае наметилась не очень хорошая.

К тому же поражение от Циципаса неприятное не только из-за счета по сетам 0:2. Парни явно друг друга недолюбливают. Это началось еще во время их первого матча на турнире в Майами в 2018 году. Циципас вывел Медведева из себя, произнеся фразу "чертов русский" (и это немного смягченный вариант). А ведь мать Стефаноса тоже русская. Циципас снова прицепился к национальности Медведева в Шанхае, когда проигрывал ему в полуфинале.

В этот раз Циципас не ругался. Зато Медведев, отдав свою подачу во втором сете, сказал пару ласковых самому себе. Порой Даниилу может быть сложно совладать с эмоциями. Остается надеяться, что настрой на весь турнир такое начало не собьет.