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11.11.2019 17:54
Рубрика: Власть

Советское заканчивается

Минюст до конца года завершит работу по отмене советских правовых актов
Текст: Владислав Куликов
Министерство юстиции России подготовило большой пакет советских нормативных правовых актов, которые в самое ближайшее время планируется официально признать недействующими. И отправить в историю.
"Декрет о мире" и "Декрет о земле" были первыми актами советской власти, их давно отменили. Фото: РИА Новости "Декрет о мире" и "Декрет о земле" были первыми актами советской власти, их давно отменили. Фото: РИА Новости
"Декрет о мире" и "Декрет о земле" были первыми актами советской власти, их давно отменили. Фото: РИА Новости

Сегодня несколько десятков тысяч нормативно-правовых актов формально считаются еще действующими. Среди них оказались даже декреты 1917-1918 годов.

Фото: РИА Новости
В России отменят 20 тысяч советских правовых актов

Например, подлежат отмене декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР от 29 октября 1917 г. "О восьмичасовом рабочем дне" и инструкция Совета Народных Комиссаров РСФСР от 24 декабря 1917 г. "О правахъ и обязанностяхъ Советовъ". За восьмичасовой рабочий день переживать не надо, перерабатывать не заставят: согласно Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю.

Отменяется и декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР от 30 января 1918 г. "О редактировании и печатании законодательных и правительственных актов". Всего в списке, подготовленном Минюстом, около 1,3 тысячи советских нормативных правовых актов.

Как подчеркивают в Минюсте, хотя документы формально считаются действующими, они давно не применяются на практике, так как нормы устарели. Правовые акты будут отменены постановлением правительства России, проект которого подготовило ведомство.

Напомним, в сентября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действий нормативных актов СССР и РСФСР до конца текущего года. Министерство юстиции уже несколько лет занимается так называемой инкорпорацией: ревизией советского законодательства, сохраняющего формальную юридическую силу. Старые акты отменяются, если же какие-то нормы не утратили актуальность, они переносятся в современные документы.

Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Минюст подготовил проект об отмене 1300 советских актов

Однако в рамках регуляторной гильотины - реформы законодательства, упрощающей регулирование бизнеса, - решено ускорить работу по отмене советских актов.

"До конца 2019 года планируется завершить работу по исполнению соответствующего поручения правительства Российской Федерации, что позволит признать не действующими на территории Российской Федерации либо утратившими силу правительственные акты СССР и ведомственные нормативные правовые акты РСФСР и СССР с 1 февраля 2020 г.", - пояснили в Минюсте.

Как рассказал "РГ" адвокат Алексей Сикайло, советское законодательство достаточно интенсивно применялось в 90-е годы и первое десятилетие этого века.

"Было много дел, истоки и начало регулирования которых относились еще к советскому периоду, - говорит Алексей Сикайло. - На сегодняшний день нам фактически не приходится сталкиваться на практике с актами того периода".

По его мнению, юридическая техника и правовой язык нормативных актов советского периода были достаточно глубокими, продуманными и выверенными. Но основа и предмет правового регулирования значительно изменились за последнее время.

"Изменились социальные, экономические и технологические реалии жизни, которые требуют переосмысления и, как следствие, нового отражения в праве, - сказал адвокат. - А наличие старых норм утяжеляет и усложняет правовое поле. Поэтому инициатива правительства оправданна, и ее можно только приветствовать. При этом работа по признанию актов утратившими силу требует критического анализа и вдумчивой оценки каждого нормативного акта по отдельности, чтобы не создалось правового вакуума в сферах, регулируемых отменяемыми актами. Нельзя допустить утраты выработанной советской и российской нормотворческой мыслью юридической техники при подготовке нормативных актов и снижения степени проработанности их содержания. Возможно, инициатива правительства подстегнет работу ученых-правоведов и всей юридической общественности по глубокому и тщательному анализу документов советского юридического наследия и подготовке им достойной замены".

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Кстати, сейчас на портале Минюста "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" содержится информация о 36,2 тысячи действующих нормативно-правовых актов советского времени. Как не раз заявлялось, в рамках регуляторной гильотины планируется отменить порядка 20 тысяч правовых актов советского времени. То есть под нож в рамках регуляторной гильотины попадут лишь действительно устаревшие или усложняющие жизнь нормы.

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