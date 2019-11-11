Минпромторг: На каждой пятой АЗС обнаружен недолив бензина

По итогам проверок в нынешнем году АЗС недолив топлива обнаружен на каждой пятой заправке.

Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава Минпромторга России Денис Мантуров. Он отметил, что сегодня недолив на АЗС проверяется Росстандартом при проведении плановых и внеплановых проверок в присутствии представителей автозаправочных станций. "Тем не менее, даже в таких условиях, когда АЗС имеют возможность подготовиться к проверке, в этом году недолив обнаружили почти в 20% случаев", - уточнил Мантуров.

Для того, чтобы водителей перестали обманывать, был разработан законопроект, который предполагает применение оборотных штрафов за недолив: 1% от суммы выручки нарушителя от реализации товаров за год или часть года, предшествующих дате выявления правонарушения, но не менее 500 тысяч рублей. За повторное нарушение - уже 3% от годовой выручки, но не менее 2 миллионов рублей. Сейчас документ внесен в правительство.

Ведется работа и над обновлением национальных стандартов. По словам Мантурова, недобросовестные продавцы топлива используют различные современные приспособления и вредоносное программное обеспечение, позволяющие обманывать расходомер. "Эту проблему должен решить новый стандарт на топливораздаточное оборудование, в разработке которого примут участие и участники топливного рынка. Его утверждение планируется в первом полугодии 2020 года", - сообщил Мантуров.