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Рубрика: Экономика

Минтруд расширит программу обучения женщин

Текст: Марина Гусенко
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Со следующего года женщины, имеющие детей, смогут пройти обучение за счет служб занятости. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда России.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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По словам главы ведомства Максима Топилина, сначала предполагалось учить женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, но потом было принято решение дать такую возможность и женщинам с детьми дошкольного возраста, если у них нет работы.

Ожидается, что в период с 2020 по 2024 годы пройти обучение сможет 230 тысяч женщин. Обучение может длиться до полугода. Его средняя стоимость составит 46-48 тысяч рублей. Организовано оно будет в рамках нацпроекта "Демография".

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