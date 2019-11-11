Минтруд расширит программу обучения женщин

Со следующего года женщины, имеющие детей, смогут пройти обучение за счет служб занятости. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда России.

По словам главы ведомства Максима Топилина, сначала предполагалось учить женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, но потом было принято решение дать такую возможность и женщинам с детьми дошкольного возраста, если у них нет работы.

Ожидается, что в период с 2020 по 2024 годы пройти обучение сможет 230 тысяч женщин. Обучение может длиться до полугода. Его средняя стоимость составит 46-48 тысяч рублей. Организовано оно будет в рамках нацпроекта "Демография".