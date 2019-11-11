Минтруд расширит список женщин, которые смогут пройти бесплатное обучение

Женщины с маленькими детьми на руках смогут со следующего года бесплатно повысить свою квалификацию или получить новые профессии. Деньги на это выделит федеральный бюджет. А отправлять мам за парту будут службы занятости.

Как отметил глава Минтруда Максим Топилин, изначально предполагалось, что на учебу будут направляться женщины, находящиеся в отпуске по уходу за детьми до трех лет. Но потом было принято решение расширить список участников программы и дать возможность получить профессию или повысить квалификацию женщинам, которые не состоят в трудовых отношениях и имеют детей дошкольного возраста.

Предполагается, что с 2020 по 2024 год обучение пройдут 230 тысяч женщин: с 2020 по 2021 год - по 40 тысяч человек, с 2022 по 2024 год- по 50 тысяч в год. Обучение может длиться до шести месяцев. Его средняя стоимость составит 46-48 тысяч рублей, отмечают в Минтруде. Ожидается, что женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, будут заинтересованы в первую очередь в повышении квалификации, чтобы сохранить конкурентоспособность на рынке труда.

Женщинам, которые не состоят в трудовых отношениях и воспитывают дошкольников, возможно будет интересно получить профессию с нуля, чтобы начать профессиональную деятельность. И тем и другим женщинам, для того чтобы попасть на обучение, нужно будет обратиться в службу занятости, и при этом им не понадобится регистрироваться безработными.

"Участие в программе предоставит женщине возможность по направлению органов службы занятости повысить квалификацию и вернуться к трудовой деятельности на прежнее рабочее место. Или же она сможет переобучиться по профессии, востребованной на региональном рынке труда, чтобы устроиться на работу, наиболее подходящую для совмещения с обязанностями по воспитанию ребенка", - сказал Топилин.

За несколько лет обучение смогут пройти 230 тысяч женщин, рассчитывают в Минтруде

Мамы дошкольников, не состоящие в трудовых отношениях и направленные на обучение службами занятости, будут получать стипендию в размере минимального размера оплаты труда, увеличенную на районный коэффициент.

Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, и сейчас могут пройти обучение по направлению служб занятости, но не все - эти мероприятия сейчас финансируются регионами. Но у многих из них возможности ограничены, в то время как поддержка из федерального бюджета позволит обучить в 2,5 раза больше женщин с детьми, чем сейчас.

Всего в 2020-2024 годах на реализацию данного направления из федерального бюджета будет выделено 11,1 миллиарда рублей: в 2020-2021 годах - по 1,9 миллиарда, в 2022-2024 годах - по 2,4 миллиарда. Обучение женщин будет проходить в рамках федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" нацпроекта "Демография".