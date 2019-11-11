Многодетным одобрили три тысячи заявок на списание ипотеки

Мера поддержки введена с 25 сентября по инициативе президента Владимира Путина, которую он озвучил в Послании Федеральному Собранию в феврале этого года. С учетом материнского капитала (в 2019 году это - 453 000 рублей, а с 2020 года - 470 240 рублей) семьи смогут направить на приобретение жилья около 900 000 рублей, уточнял глава государства. Во многих регионах это значительная часть стоимости квартиры или дома.
Программа распространяется на семьи, у которых третий или последующий ребенок появился начиная с 1 января 2019 года. Субсидией можно покрыть 450 тысяч рублей ипотечного кредита. Помощь предоставляется только гражданам России. Аналогичные правила работают и в отношении усыновителей.
Деньги, которые многодетные родители получают от государства на выплату ипотеки, разрешается тратить на погашение остатка долга по кредиту или начисленным процентам.
Для получения поддержки заемщики должны обращаться в банк, где обслуживается ипотека. К заявлению прикладываются документы, предусмотренные условиями программы. В этом списке: паспорт самого заемщика, свидетельства о рождении детей, ипотечный договор и документ, подтверждающий покупку жилья или земельного участка для строительства дома.
После предварительной проверки комплект документов направляется кредитором на рассмотрение в Дом.РФ. Если они соответствуют требованиям, средства на погашение ипотеки перечисляются на счет банка для досрочного погашения кредита.
Востребованность программы государственной поддержки многодетных семей уже в первый месяц реализации превысила прогнозы по числу обращений", - констатирует управляющий директор Дом.РФ Алексей Ниденс.
Что касается отказов в одобрении заявок, то они в основном связаны с несоответствием цели кредитного договора условиям программы, пояснили в Доме.РФ.
По данным ЦБ, за 9 месяцев этого года банки выдали россиянам ипотеку на 1,96 трлн рублей. Это на 5,3% меньше, чем за аналогичный период 2018 года (2,07 трлн рублей). Средний срок таких кредитов напротив увеличился: с 16,4 до 18,1 года.
Многодетные семьи в России имеют право на льготную ипотеку. Ставка по ней субсидируется государством. Она составляет 6% на весь срок кредитования.