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11.11.2019 18:22
Рубрика: Экономика

Минус 450 тысяч

Многодетным одобрили три тысячи заявок на списание ипотеки
Текст: Юлия Кривошапко
Программа выплаты ипотеки за счет государства, стартовавшая полтора месяца назад, оказалась очень востребованной. Многодетные семьи направили около 13 тысяч заявлений. Три тысячи из них уже одобрены, сообщает Дом.РФ, который является оператором программы. Заемщикам спишут долг по ипотеке на 450 тысяч рублей.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Мера поддержки введена с 25 сентября по инициативе президента Владимира Путина, которую он озвучил в Послании Федеральному Собранию в феврале этого года. С учетом материнского капитала (в 2019 году это - 453 000 рублей, а с 2020 года - 470 240 рублей) семьи смогут направить на приобретение жилья около 900 000 рублей, уточнял глава государства. Во многих регионах это значительная часть стоимости квартиры или дома.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
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Программа распространяется на семьи, у которых третий или последующий ребенок появился начиная с 1 января 2019 года. Субсидией можно покрыть 450 тысяч рублей ипотечного кредита. Помощь предоставляется только гражданам России. Аналогичные правила работают и в отношении усыновителей.

Деньги, которые многодетные родители получают от государства на выплату ипотеки, разрешается тратить на погашение остатка долга по кредиту или начисленным процентам.

Для получения поддержки заемщики должны обращаться в банк, где обслуживается ипотека. К заявлению прикладываются документы, предусмотренные условиями программы. В этом списке: паспорт самого заемщика, свидетельства о рождении детей, ипотечный договор и документ, подтверждающий покупку жилья или земельного участка для строительства дома.

Чтобы получить 450 тысяч рублей в зачет ипотечного кредита, нужно обратиться в свой банк с подтверждающими льготу документами

После предварительной проверки комплект документов направляется кредитором на рассмотрение в Дом.РФ. Если они соответствуют требованиям, средства на погашение ипотеки перечисляются на счет банка для досрочного погашения кредита.

Востребованность программы государственной поддержки многодетных семей уже в первый месяц реализации превысила прогнозы по числу обращений", - констатирует управляющий директор Дом.РФ Алексей Ниденс.

Что касается отказов в одобрении заявок, то они в основном связаны с несоответствием цели кредитного договора условиям программы, пояснили в Доме.РФ.

13 тысяч заявок за списание ипотеки поступило от многодетных семей в первые полтора месяца действия программы

По данным ЦБ, за 9 месяцев этого года банки выдали россиянам ипотеку на 1,96 трлн рублей. Это на 5,3% меньше, чем за аналогичный период 2018 года (2,07 трлн рублей). Средний срок таких кредитов напротив увеличился: с 16,4 до 18,1 года.

Многодетные семьи в России имеют право на льготную ипотеку. Ставка по ней субсидируется государством. Она составляет 6% на весь срок кредитования.

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