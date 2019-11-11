На эсминец США установили зенитный лазер

Эсминец ВМС США Dewey с установленной лазерной системой ODIN. Фото https://t.co/dw4x8QMlWd pic.twitter.com/LiIKRNal5x — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) November 11, 2019

Эсминец ВМС США Dewey (DDG-105) недавно сфотографировали у причала военно-морской базы в Сан-Диего с необычной башенкой перед надстройкой. В стандартном исполнении у эсминцев типа Arleigh Burke эта площадка свободна. По мнению опрошенных The Drive экспертов, Dewey стал первым носителем экспериментальной лазерной системы ODIN, предназначенной для защиты от разведывательных беспилотников и противокорабельных ракет.

Установка похожа на лазерную систему Helios от Lockheed, предназначенную как раз для установки на корабли класса Arleigh Burke, однако она будет готова к испытаниям не ранее 2021 года. Для ВМС США создаются пять различных боевых лазеров - один из них, SSL-TM от Northrop Grumman будет установлен на десантный корабль-док Portland. Еще две высокоэнергетические системы, предназначенные для борьбы с противокорабельными ракетами, находятся в разработке.

А на Dewey, по всей видимости, смонтировали лазерную систему небольшой мощности ODIN. Она не способна сбивать беспилотники и ракеты, но может выводить из строя их оптику и системы наведения. Модулированный лазерный луч используется для ослепления электронно-оптических устройств и инфракрасных головок самонаведения. В частности, китайские баллистические ракеты, представляющие наибольшую угрозу для ВМС США, поскольку они могут летать на 2600 километров и нести ядерные боеголовки, наводятся комбинированным способом: в полете - по сигналам китайских разведывательных спутников, на конечном участке - радаром и тепловыми датчиками.

Помимо Dewey, систему ODIN до конца года планируется установить на другом эсминце того же класса, а в 2020-м - еще на шести. Речь идет как о действуующих, так и о еще не введенных в строй кораблях.