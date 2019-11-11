На Украине вопрос о продаже земли иностранцам вынесут на референдум

После отмены моратория на продажу сельскохозяйственных земель на Украине покупать земельные наделы смогут только украинцы. Иностранцам это позволят исключительно при условии проведения референдума, заявил президент Владимир Зеленский в обращении в Telegram-канале.

По словам Зеленского, между первым и вторым чтением в действующий проект закона будут внесены поправки, согласно которым право продавать и покупать землю будет только у украинских граждан и украинских компаний, основанных исключительно украинскими гражданами. Иностранцы и компании, имеющие среди учредителей иностранных граждан, получат право покупать земельные участки только в случае, если на это будет дано согласие народа Украины на всеукраинском референдуме.

Кроме того, президент анонсировал принятие закона, регулирующего порядок проведения референдумов. Зеленский уточнил, что в ближайшее время Верховная Рада разработает и примет закон, который установит виды и механизмы референдума, тем самым предоставив украинцам право решать судьбу важных для них вопросов, пишет портал strana.