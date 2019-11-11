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11.11.2019 17:33
Рубрика: В мире

Найдены останки нового вида динозавров

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Останки ранее неизвестного вида динозавров обнаружили палеонтологи из университета Маха Саракхам в Таиланде. Важную находку они сделали в так называемой долине динозавров в провинции Нонг Буалампху на северо-востоке страны.

Ученые выяснили, почему динозавры стали большими

Изучив останки, ученые пришли к выводу, что речь идет об "очень проворном" существе длиной 4-4,5 метра. Оно обитало в этой местности и соседних государствах свыше 60 млн лет назад.

Как отмечает "Газета.ру", раскопки в "долине динозавров" ведутся более 30 лет. Здесь нашли останки многих уникальных динозавров. Конкретный экземпляр принадлежит к 11-му по счету выявленному виду этих вымерших животных.

В мире Юго-Восточная Азия Таиланд Общество Природа
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