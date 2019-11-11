Назван самый красивый смартфон 2019 года

Премию Swan Award 2019 на China Mobile Competition получил Meizu 16s Pro. Как уточняется на странице Meizu Fans Global в Facebook, гаджет победил в номинации "Лучший дизайн смартфона".

Meizu 16s Pro был презентован в Китае в августе. Смартфон имеет 6,2-дюймовый Super AMOLED дисплей без вырезов и отверстий с тонкими симметричными рамками со встроенным датчиком отпечатков пальцев.

Особенность гаджета - задняя панель с градиентной расцветкой.

Смартфон оснащен процессором Snapdragon 855 Plus, тройной камерой с разрешением основного сенсора 48 Мп. Объем оперативной памяти - от 6 до 8 ГБ, встроенной -от 128 до 256 ГБ с накопителем стандарта UFS 3.0.

Также гаджет получил систему тактильной отдачи mEngine 3.0 - аналог Taptic Engine в устройствах Apple. Емкость аккумулятора - 3 600 мАч.