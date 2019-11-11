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11.11.2019 07:48
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Названа простая еда для разгона метаболизма и быстрого похудения

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Для хорошего самочувствия и внешней привлекательности важно позаботиться о профилактике нарушений метаболизма. И тут уже не обойтись без здорового образа жизни. В частности, рекомендуется активно двигаться в течение дня около 40 минут (можно, например, практиковать быструю ходьбу или плавание).

Фото: iStock
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При этом следует сбалансированно питаться не менее трех раз в день, не злоупотребляя сахаром и солью. Среди ускоряющих метаболизм продуктов зарубежные диетологи выделяют вареные яйца.

По данным специалистов, богатая белками пища может увеличить термогенез (естественный процесс в организме, способствующий сжиганию жиров) на 15-30%.

Также рекомендуется больше есть чечевицы, брокколи и темно-зеленых листьев салата. Среди полезных добавок - перец чили, имбирь и льняные семена.

Кроме того, для разгона метаболизма рекомендуется пить в умеренном количестве кофе. Он ускоряет метаболизм на 11%. Улучшает обмен веществ и зеленый чай.

Общество Здоровье
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