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Названы песни, слушать которые никогда не надоест

Новости
    11.11.2019, 14:52
Текст:   Олег Усков

В Сети появился спорный, но занятный список из трех десятков песен, регулярное прослушивание которых от начала до конца никогда не надоедает.

Чарт опубликован ресурсом BuzzFeed на основе мнений пользователей, и включает, например, Welcome to the Black Parade американской группы My Chemical Romance, распавшейся в 2013-м и только что, кстати, объявившей о воссоединении.

Далее - I Will Always Love You ныне покойной Уитни Хьюстон; записанная в 1981-м Africa американской группы Toto, месяцами не вылезавшая из хит-парадов; Someone Like You Адель; Ex-Factor экс-вокалистки The Fugees Лорин Хилл; Redbone проекта Childish Gambino, под которым скрывается актер, комик, рэпер, режиссер и продюсер Дональд Гловер; Hallelujah Леонарда Коэна в исполнении Джеффа Бакли, Purple Rain Принса; My Heart Will Go On Селин Дион; Landslide группы Fleetwood Mac.

Весь чарт, где нашлось место и ABBA, и Led Zeppelin, и Дэвиду Боуи, и Бобу Марли, - здесь.

Также портал обнародовал список пятидесяти главных видеоклипов десятилетия.

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