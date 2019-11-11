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11.11.2019 11:47
Рубрика: Спорт

Неймар поддержал подвергшегося расистским нападкам игрока "Шахтера"

Текст: Максим Домчев
Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Бразилец Неймар поддержал своего соотечественника Тайсона, в адрес которого болельщики скандировали расистские оскорбления. Капитан "Шахтера" в ответ показал неприличный жест и был удален с поля.

Фото: EPA
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Матч чемпионата Украины по футболу между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо" (1:0), омрачило поведение болельщиков. Во втором тайме после расистских скандирований трибун капитан "Шахтера" Тайсон выбил мяч в сторону трибун, где сидели болельщики "Динамо", и показал неприличный жест. Тайсон и его партнер по команде Дентиньо расплакались прямо на поле, а арбитр встречи принял решение прервать матч и увести команды в подтрибунное помещение. После возобновления игры Тайсон был удален с поля.

За своего соотечественника и партнера по сборной Бразилии в Instagram заступился нападающий "ПСЖ" Неймар. "Нет расизму", - написал Неймар.

Тем временем руководство киевского "Динамо" отрицает, что именно болельщики этого клуба скандировали оскорбления на расовой почве в адрес Тайсона.

Фото: iStock
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"Установление фактов происшествия, определение роли и возможной вины ее участников является исключительной прерогативой органов досудебного расследования. Мы с нетерпением ждем начала следствия, готовы всесторонне помогать в нем и, в случае доказанности вины, будем принимать все возможные меры для дальнейшей изоляции данных лиц не только от футбола, но и от общества. Ожидаем обнародования фото- и видеоматериалов, которые могли бы пролить свет на все обстоятельства инцидента", - сообщает пресс-служба киевлян.

В случае, если будет доказано, что виновны именно поклонники "Динамо", клуб будут ждать серьезные санкции.

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