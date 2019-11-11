Обманутым дольщикам выплатят компенсации за гаражи и кладовки

Получать компенсации за недостроенные паркинги и кладовки смогут дольщики, так и не дождавшиеся возведения объекта. Правительство РФ изменило правила выплаты им возмещений из Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства.

Согласно принятым в июне этого года поправкам в закон об участии в долевом строительстве, при банкротстве застройщика Фонд защиты прав дольщиков решает, стоит ли завершать строительство объекта или же разумнее выплатить дольщикам компенсации.

Однако до сих пор в положении о выплатах шла речь лишь о компенсациях дольщикам, участвовавшим в строительстве жилья. В связи с этим при банкротстве застройщика в сложной ситуации оказываются те, кто заплатил строительной компании не только собственно за квартиру, но и за нежилые помещения (к примеру, кладовку в подвале здания) и машино-место в подземном гараже. Если за средства, вложенные в жилье, через Фонд защиты дольщиков можно получить возмещение, то деньги, вложенные в кладовки и паркинги, могли пропасть безвозвратно: компенсаций за это не полагалось. А суммы бывают весьма значительными - сотни тысяч рублей.

Теперь же эти различия "сглажены": поправками в правила выплаты возмещения установлено, что участники строительства могут получать компенсации также и за покупку кладовых помещений (до 7 квадратных метров) и машино-мест.

Компенсацию можно будет получить за кладовки площадью до семи квадратных метров

Установлены более четкие сроки выплаты компенсаций. Так, решение о выплате возмещения должно быть принято фондом не позднее 6 месяцев со дня признания застройщика банкротом. Не позже трех дней после такого решения фонд должен разместить на своем сайте сообщение о начале приема заявлений граждан на выплату возмещения. Собственно выплатить деньги фонд обязан в течение 10 рабочих дней со дня представления дольщиком всех положенных документов.

Кроме того, правила выплаты возмещения дополнены методикой расчета размера возмещения за недостроенное жилье. База для расчета компенсации ограничена 120 квадратными метрами общей площади жилого помещения.

120 метров квадратных - такова максимальная площадь жилья, за которую могут получить компенсацию обманутые дольщики

"Сумма компенсации будет рассчитываться по актуальной рыночной цене за квадратный метр, с привлечением независимой компании для оценки стоимости метра в помещениях, находящихся в непосредственной близости и сопоставимых по техническим характеристикам, - сообщили "Российской газете" в Фонде защиты прав граждан. - При этом сумма компенсации не может быть меньше суммы оплаченных средств по договору долевого участия". Выплаты же за гаражи и кладовки, как оговорено в документе, будут равны сумме, которую покупатель заплатил за это застройщику.