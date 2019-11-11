Обманутым дольщикам выплатят компенсации за гаражи и кладовки

Новости

Опрос: Растет число украинцев, негативно оценивающих изменения в стране 19:10
АвтоВАЗ начнет раздавать автомобили Lada 19:02
Премьер Антигуа и Барбуда потребовал от Гарварда компенсации за рабство 18:58
В Петербурге два человека пострадали при прорыве трубы на пивзаводе 18:54
Журналист Шварев заочно арестован по делу о вымогательстве 18:51
Гончаренко извинился за поведение в перерыве матча против "Сочи" 18:51
Историк Соколов рассказал, зачем убил аспирантку 18:45
В частном секторе Севастополя произошел крупный пожар 18:37
Актера из фильма "Маленькая Вера" похоронили в Москве 18:35
В СПбГУ заявили об увольнении доцента Соколова, убившего аспирантку 18:30
Здание Минэкономразвития в центре Москвы продано за 3 млрд рублей 18:27
Минпромторг: На каждой пятой АЗС обнаружен недолив бензина 18:21
Комиссаром павильона РФ на Венецианской биеннале назначена Тереза Мавика 18:14
"Роскосмос" создаст в Крыму центр дистанционного зондирования Земли 18:11
В России могут ввести залог за "пьяную" езду 18:11
ВГТРК не подтвердила обстрел своих журналистов в ДНР 18:10
Обнародовано видео из квартиры историка Соколова после убийства ученицы 18:06
Lexus представит первый товарный электромобиль 18:01
Умер режиссер, сценарист сериала "Закон и порядок" Роман Хрущ 17:54
Защита намерена обжаловать арест историка Соколова 17:50
Астроном рассказал, как увидеть движение Меркурия по диску Солнца 17:38
Американцы назвали любимые фильмы, сериалы и актеров 2019 года 17:38
Найдены останки нового вида динозавров 17:33
В Кущевской вышла из комы бывшая жена члена ОПГ Цеповяза 17:33
Ушла из жизни нобелевский лауреат по литературе Элис Манро 17:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В каких регионах температура воздуха опустится ниже -40 градусов
В каких регионах температура воздуха опустится ниже -40 градусов
В "РГ" обсудят качество дорог в регионах
В "РГ" обсудят качество дорог в регионах
11.11.2019 18:51
Рубрика: Власть

Госгарантии дошли до подвалов

Обманутым дольщикам выплатят компенсации за гаражи и кладовки
Текст: Марина Трубилина
Получать компенсации за недостроенные паркинги и кладовки смогут дольщики, так и не дождавшиеся возведения объекта. Правительство РФ изменило правила выплаты им возмещений из Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства.
Фото: Марат Абулхатин/ТАСС Фото: Марат Абулхатин/ТАСС
Фото: Марат Абулхатин/ТАСС

Согласно принятым в июне этого года поправкам в закон об участии в долевом строительстве, при банкротстве застройщика Фонд защиты прав дольщиков решает, стоит ли завершать строительство объекта или же разумнее выплатить дольщикам компенсации.

В ЦФО начала работу новая программа защиты обманутых дольщиков

Однако до сих пор в положении о выплатах шла речь лишь о компенсациях дольщикам, участвовавшим в строительстве жилья. В связи с этим при банкротстве застройщика в сложной ситуации оказываются те, кто заплатил строительной компании не только собственно за квартиру, но и за нежилые помещения (к примеру, кладовку в подвале здания) и машино-место в подземном гараже. Если за средства, вложенные в жилье, через Фонд защиты дольщиков можно получить возмещение, то деньги, вложенные в кладовки и паркинги, могли пропасть безвозвратно: компенсаций за это не полагалось. А суммы бывают весьма значительными - сотни тысяч рублей.

Теперь же эти различия "сглажены": поправками в правила выплаты возмещения установлено, что участники строительства могут получать компенсации также и за покупку кладовых помещений (до 7 квадратных метров) и машино-мест.

Компенсацию можно будет получить за кладовки площадью до семи квадратных метров

Установлены более четкие сроки выплаты компенсаций. Так, решение о выплате возмещения должно быть принято фондом не позднее 6 месяцев со дня признания застройщика банкротом. Не позже трех дней после такого решения фонд должен разместить на своем сайте сообщение о начале приема заявлений граждан на выплату возмещения. Собственно выплатить деньги фонд обязан в течение 10 рабочих дней со дня представления дольщиком всех положенных документов.

Кроме того, правила выплаты возмещения дополнены методикой расчета размера возмещения за недостроенное жилье. База для расчета компенсации ограничена 120 квадратными метрами общей площади жилого помещения.

120 метров квадратных - такова максимальная площадь жилья, за которую могут получить компенсацию обманутые дольщики

"Сумма компенсации будет рассчитываться по актуальной рыночной цене за квадратный метр, с привлечением независимой компании для оценки стоимости метра в помещениях, находящихся в непосредственной близости и сопоставимых по техническим характеристикам, - сообщили "Российской газете" в Фонде защиты прав граждан. - При этом сумма компенсации не может быть меньше суммы оплаченных средств по договору долевого участия". Выплаты же за гаражи и кладовки, как оговорено в документе, будут равны сумме, которую покупатель заплатил за это застройщику.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле оценили шансы провести саммит в нормандском формате до конца года
Медведев поддержал создание реестра компаний-коррупционеров
Минкомсвязь назвала причины возможного роста тарифов мобильной связи
Песков озвучил число осужденных по космодрому Восточный
Nord Stream 2 AG начал арбитраж против Евросоюза