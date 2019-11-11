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11.11.2019 12:07
Рубрика: Общество

Опрос: 66% россиян говорят "да" онлайн-голосованию на выборах

Текст: Владимир Емельяненко

По данным опросов ВЦИОМ, более половины опрошенных или 66 процентов поддерживают идею онлайн-голосования на выборах. Причем, во всех регионах.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Самая высокая популярность идеи онлайн-голосования среди молодого поколения. Юноши и девушки в возрасте от 18 до 24 лет (71 процента из них) говорят "да" новой форме голосования. 27 процентов из них против, 2 процента воздержались. Среди молодых людей в возрасте от 25 до 34 лет доля скептиков больше: 52 процента "срорее да, чем нет", 44 процента не одобряют голосование через интернет, 4 процента затруднились с ответом.

Одновременно 57 процентов от числа всех опрошенных заявили, что предпочтут традиционные бюллетени для голосования, интернетом воспользуются только 25 процентов, 16 процентов не определились, 2 процента затруднить ответить на вопрос.

Социологи особо подчеркивают, что их опрос был продиктован предстоящими парламентскими выборами в Госдуму 2021 года. "Мы решили проанализировать отечественный и мировой опыт электронного голосования, его преимущества и недостатки с точки зрения повышения вовлеченности граждан в избирательный процесс и их доверия избирательной процедуре и результатам выборов", - отмечают авторы исследования.

Общество Соцсфера Социология Власть Работа власти Внутренняя политика Наука и образование ВЦИОМ Законодательная власть Госдума
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