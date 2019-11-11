Опрос: Растет число украинцев, негативно оценивающих изменения в стране

Украинские социологи выявили показательную тенденцию: количество граждан Украины, положительно оценивающих ситуацию в своей стране, последовательно падает.

Так, если в сентябре 2019 года количество позитивно относящихся к изменениям на Украине составляло 57 процентов опрошенных, то в октябре эта цифра сократилась до 45 процентов, а в ноябре упала до 37,5 процентов.

Такие результаты опроса общественного мнения граждан Незалежной приводит издание "Капитал" со ссылкой на организатора исследования - Центр Разумкова.

Отмечается, что одновременно со снижением количества украинцев-оптимистов росло количество граждан Украины, негативно оценивавших события в своей стране - с 17% в сентябре до 29 процентов в октябре. В текущем месяце количество таких респондентов практически сравнялось с количеством оценивающих ситуацию положительно и достигло 35 процентов

В целом, оценивая, как изменилась ситуация в стране с начала 2019 года 48 процентов опрошенных заявили, что ничего не изменилось. На ухудшение ситуации указали 26 процентов, а на улучшение 15 процентов.