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Рубрика: Общество

Азбука для Смешариков

Открыт доступ к бесплатным онлайн-ресурсам по цифровому обучению
Текст: Мария Набиркина
Российская газета - Федеральный выпуск № 254(8012)
Переход к цифровому обучению неизбежен, убеждены эксперты. Иные "двухлетки" сегодня с легкостью орудуют в айфоне, школьники влегкую пишут программы для интернет-игр, а продвинутые педагоги не мыслят урока без интерактивной доски и виртуальных заданий. Как сделать так, чтобы "цифра" стала понятной для учеников и учителей всех российских школ? Причем не только внутри страны, но и за рубежом?
Все проекты по повышению цифровой грамотности в школах бесплатны и доступны из любой точки мира. Фото: Сергей Куксин Все проекты по повышению цифровой грамотности в школах бесплатны и доступны из любой точки мира. Фото: Сергей Куксин
Все проекты по повышению цифровой грамотности в школах бесплатны и доступны из любой точки мира. Фото: Сергей Куксин

Ответ дает программа грантов и конкурсов, которую запустило Федеральное агентство по делам СНГ (Россотрудничество) в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики". Все мероприятия и курсы бесплатны, доступ - из любого уголка мира.

Фото: university.innopolis.ru
Российские школьники стали победителями на Всемирной олимпиаде роботов

- Наша задача - повысить уровень цифровой грамотности в школах, сформировать осознанное цифровое поведение и повысить интерес к программированию, робототехнике и другим перспективным направлениям в ИТ-сфере, - подчеркивает руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова.

Программа рассчитана до 2021 года. И уже в этом году Россотрудничество выделило средства на 27 проектов, выбрав их более чем из ста заявок. Это образовательные программы в онлайн-формате, обучающие курсы на цифровых платформах, олимпиады и даже мультфильмы. Всего из федерального бюджета на гранты выделено около 650 миллионов рублей.

Кто победители и чему научат? Например, Санкт-Петербургский университет ИТМО разработал портал для обучения цифровой грамотности школьников и преподавателей ЦифRU. Тех, кто пройдет все курсы портала, ждет сюрприз.

Около 650 млн рублей выделено на программы по цифровому обучению школьников и учителей

Есть среди обладателей гранта и авторы мобильного приложения, которое научит программировать школьников 5-6-х классов. Но, наверное, самый веселый и семейный проект - "Азбука цифровой грамотности" со Смешариками. Любимые ребятней герои расскажут о цифровом потреблении, безопасности в Сети и других интересных вещах. Первые серии "Азбуки" уже вышли на YouTube-канале мультсериала. Реакция юных зрителей и их родителей уже есть - только позитив! В 2020 году планируется премьера на одном из федеральных каналов. В "Азбуке" обязательно будет серия про социальные сети и безопасное поведение в них, а также история о том, что виртуальная реальность не может заменить реальный мир.

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