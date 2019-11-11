Песков озвучил число осужденных по космодрому Восточный

Сейчас в работе у следователей пять уголовных дел по космодрому Восточный, всего осуждено уже 32 человека. Объем похищенных средств составил 11 млрд рублей, возвращено лишь 3,5 млрд. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сегодняшние заявления Владимира Путина о ситуации с госсредствами, выделенными на строительство этого объекта.

"Было возбуждено 128 уголовных дел на первом этапе, потом их объединили в 32. Следственный комитет выделил 21 дело и передал в суд. 18 человек было осуждено, дополнительно еще восемь дел вело МВД", - привел цифры Песков.

Всего было установлено, что похищено 11 млрд рублей, 3,5 млрд рублей возвращено, продолжил представитель Кремля. "В общем объеме на строительство был выделен 91 млрд рублей и освоено 66 млрд. Из 19 объектов пять не завершено", - также заявил Песков.

"Всего осуждено 32 человека", - отметил пресс-секретарь президента. "В работе у Следственного комитета по тем "хвостам" Восточного - пять уголовных дел", - заключил он.

Претензии президента относятся к предыдущему периоду работы по космодрому, отдельно уточнил Песков для РИА Новости.