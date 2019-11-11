До конца года минприроды должно подготовить новую редакцию Красной книги РФ. Несмотря на предпринимаемые меры защиты, популяции некоторых видов животных все равно сокращаются. Их сохранение невозможно без защиты целостности экосистем обитания. И этой работой в последние годы, помимо государства и общества, занялся бизнес.

Пять лет назад четыре нефтегазовые компании - "Роснефть", "Газпром", "Ямал СПГ" и "Лукойл" - приняли корпоративные программы по сохранению биологического разнообразия морских экосистем на лицензионных участках, расположенных в Арктической зоне. "Сегодня к сохранению экосистем подключаются все больше участников. Только сообща мы сможем сохранить имеющийся баланс между человеком и природой", - заявила замминистра природных ресурсов и экологии Елена Панова на конференции "Бизнес и биоразнообразие".

С начала года в России реализуется нацпроект "Экология", общий объем средств, который на него планируется потратить, составляет 4 триллиона рублей. Отдельное внимание уделяется сохранению биоразнообразия. Посвященный этому федеральный проект сформирован с учетом международных обязательств, которые взяла на себя Россия, в том числе присоединившись к странам, которые реализуют конвенцию по сохранению биоразнообразия. В следующем году стороны конвенции будут подводить итоги десятилетия этой работы. "Радует, что компании становятся ее активными участниками", - добавила Панова.

По словам руководителя программы по экологической ответственности бизнеса Всемирного фонда природы (WWF) Алексея Книжникова, ответственность бизнеса, а с ним и число корпоративных программ по сохранению животных, устойчиво растет. Если до 2014 года было лишь две таких программы у операторов шельфовых проектов, то сегодня они есть у каждой второй компании из выборки WWF (31 из 60 - 17 горнодобывающих и 14 нефтегазовых).

Крупные предприятия активно инвестируют в программы реинтродукции животных

Крупные предприятия, в основном добывающей промышленности, деятельность которых непосредственно влияет на экосистему, активно инвестируют в программы реинтродукции животных, помогают покупать оборудование и снаряжение сотрудникам заповедников и нацпарков, обустраивают экотропы и экодуки. Но этого мало. В рейтинге WWF при оценке экологической деятельности нефтегазовых компаний используются два главных критерия. Первый - наличие в планах ликвидации аварийных разливов нефти компонента по предотвращению гибели животных при нефтеразливах. Второй - более объемный - при оценке корпоративных программ по сохранению биоразнообразия учитывает объем финансирования на сохранение редких видов животных, наличие утвержденного списка видов-индикаторов в регионах присутствия компании, а также программа исследования или мониторинга этих животных. Кроме того, отслеживается активность компаний - участвуют ли они в обсуждении программ и методологии сохранения биоразнообразия.

Как отметила начальник управления сопровождения и реализации федерального проекта "Сохранение биоразнообразия и развитие экотуризма" нацпроекта "Экология" Светлана Шейнфельд, программы по сохранению редких видов животных находят больший отклик в обществе, чем, например, внедрение наилучших доступных технологий. В отличие от НДТ, что представляют собой тигр или леопард, понимают даже дети.