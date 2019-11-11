Почему Латвии "для полного счастья" не хватает пары американских ракет

Новости

Скворцова назвала самый эффективный способ борьбы с гриппом 13:15
В московском метро пассажир погиб под поездом 13:15
Найдена записка погибшей в Москве женщины 13:14
Названа цена самой дешевой съемной квартиры в Москве 13:06
В Минздраве назвали самый пьющий регион России 13:00
Зеленский уволил Геруса с должности своего представителя в кабмине Украины 13:00
В Екатеринбурге обсудят тонкости создания НОЦ 12:59
В Тюмени из подпольного цеха изъяли водку и коньяк на 35 млн рублей 12:55
Союзные парламентарии будут наблюдать за выборами в Беларуси 12:53
Защита доцента СПбГУ попросит отпустить его под домашний арест 12:49
Собянин: В Москве будут производить низкопольные трамваи 12:43
Тела пропавших под Новосибирском охотников обнаружил беспилотник 12:40
Путин возмутился воровством на космодроме Восточный 12:38
Мужчина умер на борту самолета, летевшего из Сургута в Махачкалу 12:32
Путин сделал прививку от гриппа 12:28
В горах Крыма упал парапланерист 12:22
Под Брянском загорелся локомотив поезда Москва - Киев 12:20
В Карелии на автодороге перевернулся бензовоз 12:18
Аэропорт Бельбек примет первых пассажиров в 2021 году 12:13
В Петербурге возобновили поиски останков убитой выпускницы СПбГУ 12:12
Названы лучшие города России для жизни с детьми 12:11
Опрос: 66% россиян говорят "да" онлайн-голосованию на выборах 12:07
В Петербурге после отравлений приостановили работу столовой в "Ленте" 11:59
Головин включен в сборную тура по версии L’Equipe 11:54
В Дагестане произошел пожар в школе 11:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В Гидрометцентре рассказали, где температура опустится ниже -40 градусов
В Гидрометцентре рассказали, где температура опустится ниже -40 градусов
В "РГ" расскажут о качестве дорог в регионах
В "РГ" расскажут о качестве дорог в регионах
11.11.2019 12:41
Рубрика: В мире

Почему Латвии "для полного счастья" не хватает пары американских ракет

Текст: Юрий Сизов
День Лачплесиса - героя латышского эпоса, который ежегодно отмечается в Латвии 11 ноября, добавил металла в голосе и министру обороны этой прибалтийской республики Артису Пабриксу. В этот день, напоминают местные издания, жители страны отмечают не годовщину окончания Первой мировой войны, а отражение войск добровольческой армии Бермонта в 1919 году.
Фото: REUTERS/Ints Kalnins/File Photo Фото: REUTERS/Ints Kalnins/File Photo
Фото: REUTERS/Ints Kalnins/File Photo

Правда, спустя сто лет после обретения страной независимости, уже не только образ национального героя должен олицетворять, по мнению главы оборонного ведомства, героизм латышского народа. Бывший евродепутат спит и видит, чтобы янтарный край стал родным домом и для американских солдат и ракет Patriot. Что касается США, пояснил он в интервью агентству LETA, то "Латвия определенно хотела бы видеть здесь постоянное присутствие США". И, обращаясь к своим заокеанским менеджерам, словно воскрешает забытую карму: "Приходите княжить и володеть нами!".

Уроки брюссельского парламентаризма, а главное, все более прагматичный подход к европейской безопасности со стороны партнеров стран Балтии по ЕС и НАТО, по мнению местных аналитиков, вызывают опасения у главного защитника родины. И хотя Пабрикс считает, что на данный момент безопасность Латвии находится "в неплохой позиции", он просил, на половину осиротевшее за истекшие три десятка лет население республики, не забывать, что нынешний иностранный контингент "не гарантирован на вечные времена". Правительства в странах альянса, с прискорбием констатировал латвийский министр, меняются время от времени, и "не все политики одинаково понимают геополитическую ситуацию и историю Балтии".

Фото: iStock
Почему латвийские медики объявили акцию протеста "Один день без врача"

Поэтому он хотел бы заключить более основательные договора со всеми странами альянса, уточнив, что уже ведутся переговоры с государствами, солдаты которых дислоцированы на латвийской земле, тем более, что заброшенных хуторов на побережье Рижского залива хоть отбавляй.

А еще хотелось бы министру видеть в Балтийском небе, например, боевые вертолеты. "Нас удовлетворило бы размещение пары американских ракетных систем Patriot", - мечтательно заявил 53-летний политик, упомянув и "дополнительное обеспечение береговой охраны" вместе с "небольшим, но эффективным присутствием морских сил в Лиепае".

По мнению доктора политологии, эти шаги сделали бы Латвию чувствующей себя в намного большей безопасности и "достаточно далекой от России", лукаво забывая, комментируют обозреватели, что соседей, как и ближайшую родню, не выбирают.

В мире Европа Латвия В мире США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин возмутился воровством на космодроме Восточный
Минтруд расширит программу обучения женщин
Опубликовано видео сборки первого серийного Су-57
В Москве женщина выпала из окна с двумя детьми
Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь