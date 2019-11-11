Почему Латвии "для полного счастья" не хватает пары американских ракет

День Лачплесиса - героя латышского эпоса, который ежегодно отмечается в Латвии 11 ноября, добавил металла в голосе и министру обороны этой прибалтийской республики Артису Пабриксу. В этот день, напоминают местные издания, жители страны отмечают не годовщину окончания Первой мировой войны, а отражение войск добровольческой армии Бермонта в 1919 году.

Правда, спустя сто лет после обретения страной независимости, уже не только образ национального героя должен олицетворять, по мнению главы оборонного ведомства, героизм латышского народа. Бывший евродепутат спит и видит, чтобы янтарный край стал родным домом и для американских солдат и ракет Patriot. Что касается США, пояснил он в интервью агентству LETA, то "Латвия определенно хотела бы видеть здесь постоянное присутствие США". И, обращаясь к своим заокеанским менеджерам, словно воскрешает забытую карму: "Приходите княжить и володеть нами!".

Уроки брюссельского парламентаризма, а главное, все более прагматичный подход к европейской безопасности со стороны партнеров стран Балтии по ЕС и НАТО, по мнению местных аналитиков, вызывают опасения у главного защитника родины. И хотя Пабрикс считает, что на данный момент безопасность Латвии находится "в неплохой позиции", он просил, на половину осиротевшее за истекшие три десятка лет население республики, не забывать, что нынешний иностранный контингент "не гарантирован на вечные времена". Правительства в странах альянса, с прискорбием констатировал латвийский министр, меняются время от времени, и "не все политики одинаково понимают геополитическую ситуацию и историю Балтии".

Поэтому он хотел бы заключить более основательные договора со всеми странами альянса, уточнив, что уже ведутся переговоры с государствами, солдаты которых дислоцированы на латвийской земле, тем более, что заброшенных хуторов на побережье Рижского залива хоть отбавляй.

А еще хотелось бы министру видеть в Балтийском небе, например, боевые вертолеты. "Нас удовлетворило бы размещение пары американских ракетных систем Patriot", - мечтательно заявил 53-летний политик, упомянув и "дополнительное обеспечение береговой охраны" вместе с "небольшим, но эффективным присутствием морских сил в Лиепае".

По мнению доктора политологии, эти шаги сделали бы Латвию чувствующей себя в намного большей безопасности и "достаточно далекой от России", лукаво забывая, комментируют обозреватели, что соседей, как и ближайшую родню, не выбирают.