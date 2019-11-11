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11.11.2019 17:13
Рубрика: Экономика

Успеть за 48 часов

Успеть за 48 часов
Текст: Юлия Кривошапко
Накануне старта масштабных распродаж в интернет-магазинах и начавшейся подготовки к Новому году "Почта России" объявила о сокращении вдвое сроков доставки посылок.
Логистический центр почты во Внуково позволяет справляться с наплывом новогодних посылок. Фото: Михаил Синицын Логистический центр почты во Внуково позволяет справляться с наплывом новогодних посылок. Фото: Михаил Синицын
Логистический центр почты во Внуково позволяет справляться с наплывом новогодних посылок. Фото: Михаил Синицын

С 15 ноября время, которое почтовое отправление проводит в пути, не будет превышать двух-трех дней, обещают почтовики. Получать свои посылки быстрее смогут жители городов с населением от 100 тысяч человек.

Фото: iStock
Справятся ли таможня и почта с наплывом новогодних посылок россиян

В частности, это коснется отправлений, адресованных в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород, Уфу, Казань, Челябинск или отправленных из этих городов. Вдвое быстрее - через день после заказа - посылки будут приходить и в ряд городов с населением более 500 тысяч человек: в Набережные Челны, Тольятти, Новокузнецк и т.д.

Через день после совершения заказа россияне будут получать посылки, отправленные "Почтой России" из Москвы в Воронеж или, например, из Ярославля в Казань, Волгоград, Краснодар, Уфу, Самару.

Внутри городов федерального значения, на территории административных центров регионов почтовики будет доставлять посылки на следующий день.

Всего сроки доставки изменятся по 7800 направлениям. Столь масштабное сокращение контрольных сроков - первое с 2016 года. Как уточнил первый заместитель генерального директора по электронной коммерции "Почты России" Алексей Скатин, оно стало возможным благодаря масштабным инвестициям в инфраструктуру, пересмотру схемы маршрутов, сокращению сроков сортировки почтовых отправлений на каждом этапе.

Вчера, 11 ноября, в День холостяка в Китае традиционно стартовала самая большая распродажа года. Она проходит во многих онлайновых магазинах Поднебесной и, конечно, при непосредственном участии ведущего интернет-ретейлера Alibaba.

Чтобы ускорить доставку посылок российским клиентам, "Почта России" вместе с китайским логистическим оператором Cainiao ("Цайняо", входит в Alibaba Group) запустила прямые авиарейсы между Китаем и Екатеринбургом, Новосибирском и Москвой. Отправленные посылки с интернет-покупками будут обрабатываться в сортировочном центре почты во Внуково, а также в новых распределительных центрах в Новосибирске и Екатеринбурге. Затем они будут расходиться по почтовым отделениям.

"Почта России" расширяет инфраструктуру выдачи заказов

В России скидки в магазинах появятся в конце ноября в рамках "черной пятницы" - трехдневной грандиозной распродажи, которая пройдет с 28 по 30 ноября.

Изначально она проводилась только в США, но со временем ее стали устраивать и в других странах мира. В России "черная пятница" уже вошла в традицию. В ней участвуют многие магазины, супермаркеты, торговые центры, желающие привлечь покупателей низкими ценами или по крайней мере их видимостью.

Экономика Отрасли Связь Компании Связь Почта России
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