Почта вдвое сократит сроки доставки посылок

"Почта России" накануне старта масштабных распродаж в интернет-магазинах сокращает сроки доставки посылок.

С 15 ноября время, которое почтовое отправление проводит в пути, не будет превышать двух дней. Получать свои посылки быстрее смогут жители городов с населением от 100 тысяч человек.

Внутри городов федерального значения, на территории административных центров регионов почтовики будут доставлять посылки на следующий день.

Ранее почтовое предприятие объявило об открытии пунктов выдачи посылок на базе магазинов "Обуви России". Получить почтовое отправление можно будет более чем в 180 торговых точках по всей стране. Первые почтовики планируют открыть до конца ноября.

Сегодня, 11 ноября, массовые распродажи стартовали в Китае. В России скидки в магазинах появятся в конце ноября в "черную пятницу".