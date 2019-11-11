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Рубрика: Экономика

Почта вдвое сократит сроки доставки посылок

Текст: Юлия Кривошапко
"Почта России" накануне старта масштабных распродаж в интернет-магазинах сокращает сроки доставки посылок.
Фото: Михаил Синицын/ РГ Фото: Михаил Синицын/ РГ
Фото: Михаил Синицын/ РГ

С 15 ноября время, которое почтовое отправление проводит в пути, не будет превышать двух дней. Получать свои посылки быстрее смогут жители городов с населением от 100 тысяч человек.

Пункты выдачи заказов Почты России откроются в магазинах "Обуви России"

Внутри городов федерального значения, на территории административных центров регионов почтовики будут доставлять посылки на следующий день.

Ранее почтовое предприятие объявило об открытии пунктов выдачи посылок на базе магазинов "Обуви России". Получить почтовое отправление можно будет более чем в 180 торговых точках по всей стране. Первые почтовики планируют открыть до конца ноября.

Сегодня, 11 ноября, массовые распродажи стартовали в Китае. В России скидки в магазинах появятся в конце ноября в "черную пятницу".

Экономика Отрасли Связь Компании Связь Почта России
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