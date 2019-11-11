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Появились подробности о состоянии 85-летнего Василия Ланового

Новости
    11.11.2019, 14:38
Текст:   Олег Усков

Народный артист СССР Василий Семенович Лановой может вернуться на сцену 21 ноября. Об этом рассказал Кирилл Крок, директор Театра имени Вахтангова. Поясняя, что, по словам врачей, при таком давлении, какое было у актера, он мог получить инсульт прямо во время спектакля. Поэтому пока Лановому прописан полный покой и постельный режим.

Напомним: "скорая" была вызвана в театр к Василию Семеновичу 4 ноября - у актера подскочило давление, кружилась голова. Спектакль пришлось отменить.

"Он выпил несколько таблеток для понижения давления. В антракте врач еще раз померил давление, оно, к сожалению, резко подскочило, и второе действие мы доиграть не смогли", - рассказал Крок.

Добавляя, что зрители аплодировали и кричали: "Дай бог ему здоровья!", и только два человека из тысячного зала обратились в кассу, чтобы им вернули деньги за билеты.

"Вот вам показатель народной любви к этому человеку", - подытоживает Крок. Заверяя, что сейчас Лановой чувствует себя нормально.

"У него такое очень часто бывает, когда идет резкий перепад погоды. С этим он ничего не может сделать", - говорит директор театра.

Василий Лановой родился в 1934 году. На экранах - с пятидесятых: "Аттестат зрелости", "Павел Корчагин" 1965-го года - главная роль, "Алые паруса" (Грей), "Полосатый рейс", "Война и мир", "Анна Каренина", "Семнадцать мгновений весны".

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