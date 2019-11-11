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11.11.2019 21:49
Рубрика: В мире

Помпео: Цель поставок оружия США на Украину - "борьба с русскими"

Текст: Александр Гасюк

Госсекретарь США Майк Помпео признал истинную цель поставок американского вооружения на Украину. По словам главы американского внешнеполитического ведомства, "настоящее оружие" было предоставлено Киеву для того, чтобы "чтобы они могли сражаться с русскими". Об этом Помпео заявил в интервью телеканалу WCSC.

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При этом госсекретарь отметил, что он гордится политикой США на украинском направлении. И посетовал на предыдущую американскую администрацию Барака Обамы за то, что она отказывалась поставлять вооружение и военную технику Киеву.

По имеющимся данным, к настоящему моменту Вашингтон передал Украине ВВТ на сумму в несколько десятков миллионов долларов. В числе прочего из-за океана Киев получил переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin, крупнокалиберные снайперские винтовки, радары контрбатарейной борьбы, разведывательные беспилотники, приборы ночного видения, средства закрытой радиосвязи и другое оборудование.

В Москве неоднократно обращали внимание США на то, что поставки оружия в зону конфликта на Украине лишь обостряют ситуацию в этом регионе.

В мире США В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине Россия и США
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