Помпео: Цель поставок оружия США на Украину - "борьба с русскими"

Госсекретарь США Майк Помпео признал истинную цель поставок американского вооружения на Украину. По словам главы американского внешнеполитического ведомства, "настоящее оружие" было предоставлено Киеву для того, чтобы "чтобы они могли сражаться с русскими". Об этом Помпео заявил в интервью телеканалу WCSC.

При этом госсекретарь отметил, что он гордится политикой США на украинском направлении. И посетовал на предыдущую американскую администрацию Барака Обамы за то, что она отказывалась поставлять вооружение и военную технику Киеву.

По имеющимся данным, к настоящему моменту Вашингтон передал Украине ВВТ на сумму в несколько десятков миллионов долларов. В числе прочего из-за океана Киев получил переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin, крупнокалиберные снайперские винтовки, радары контрбатарейной борьбы, разведывательные беспилотники, приборы ночного видения, средства закрытой радиосвязи и другое оборудование.

В Москве неоднократно обращали внимание США на то, что поставки оружия в зону конфликта на Украине лишь обостряют ситуацию в этом регионе.