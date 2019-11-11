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11.11.2019 15:06
Рубрика: Общество

Ученые впервые обнаружили, что птицы умеют дружить друг с другом

Текст: Марина Бровкина
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Исследователи выяснили, что пернатые могут образовывать устойчивые социальные группы и поддерживать сложные взаимоотношения друг с другом.

Эти выводы сделали специалисты Института поведения животных немецкого Общества Макса Планка. Результаты исследования опубликованы в Current Biology.

Раньше считалось, что сложное поведение свойственно только "высшим" млекопитающим с крупным мозгом, например, слонам, дельфинам или приматам.

Фото: iStock
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Ученые думали, что стаи птиц организованы гораздо проще, они нестабильны и не имеют связи с другими группами. Ведь для возникновения многоуровневых взаимодействий животные должны, в первую очередь, иметь способность различать особей из других групп и понимать принадлежность к своей. Общепринятым было мнение, что птицы на это не способны.

Исследователи наблюдали за жизнью примерно 400 африканских грифовых цесарок, являющихся родственниками одомашненных курообразных. Им удалось выделить 18 семей, в состав которых входили от 13 до 65 птиц.

Чтобы понять, как построены взаимодействия между различными группами, орнитологи выбирали одну птицу и прикрепляли к ней датчик GPS.

Пернатые все время смешивались с другими группами, но в итоге возвращались в "родной" состав. Выяснилось, что встречи групп друг с другом тоже носят упорядоченный характер. Эти группы складывались в устойчивые коллективы и более охотно взаимодействовали с "дружественными" стайками.

Столь сложная структура впервые обнаружена в сообществе пернатых.

Ученые подчеркивают, что остается открытым вопрос, как птицам удается делать это, не имея мозга с толстой корой больших полушарий.

Общество Природа Общество Наука
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