Владимир Путин 13-14 ноября примет участие в саммите БРИКС, который пройдет в Бразилии. Президент России даст свою оценку мировым событиям, в том числе действиям США по развалу системы контроля за вооружениями. Об этом на брифинге журналистам рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

В городе Бразилиа соберутся лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Ушаков напомнил, что девиз саммита в этом году - "экономический рост в интересах инновационного будущего", поэтому основной день саммита - 14 ноября - будет посвящен экономическим вопросам.

Первое пленарное заседание пройдет в закрытом формате. Как рассказал представитель Кремля, Владимир Путин не только расскажет об актуальных задачах, стоящих перед БРИКС, но и даст оценки некоторым мировым событиям, в частности "действиям США по развалу системы контроля над вооружениями". Кроме того, по словам Ушакова, "российский президент изложит наши подходы в урегулировании региональных конфликтов, в частности проинформирует о действиях России в Сирии и предпринимаемых мерах по налаживанию сирийского политического диалога".

На втором пленарном заседании, которое пройдет в открытом формате, Путин расскажет о приоритетах, которые Россия планирует продвигать в ходе своего председательства в БРИКС с 1 января 2020 года. В этот день главы государств также проведут встречу с членами Делового совета БРИКС и руководством Нового банка развития. Основные договоренности саммита будут зафиксированы в итоговой декларации.

На полях саммита у Путина также запланированы три двусторонние встречи. Так, сразу после прилета в Бразилиа российский президент проведет встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, а потом состоятся переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином. А после завершения саммита Путин проведет отдельную встречу с президентом Бразилии Жаиром Болсонару, на которой в том числе может обсуждаться ситуация в Боливии. Ушаков отметил, что в Кремле следят за развитием событий в Боливии и рассчитывают, что ее соседи проявят сдержанность и ответственный подход. "Мы знаем, что президент Моралес объявил об отставке, покинет столицу. Мы следим за этим", - сказал он.

На полях саммита Путин встретится с лидерами Индии, Китая и Бразилии

Журналистов интересовали перспективы встречи с президентом США Дональдом Трампом в связи с отменой саммита АТЭС в Чили. Ушаков ответил, что пока эта тема в практическом плане не обсуждается, но существует возможность встречи в рамках празднования Дня Победы 9 мая в Москве. "Мы еще подтверждение американской стороны не получали, но такая возможность существует", - пояснил он.

Кроме того, в Кремле считают возможным проведение саммита в нормандском формате до конца года. Ушаков отметил, что конкретные даты пока не обсуждались, но идет активная подготовка на уровне помощников.