Путин и Меркель обсудили разведение сил в Донбассе и ситуацию в Ливии

Канцлер ФРГ позвонила российскому президенту. Речь в разговоре лидеров шла об Украине, в том числе ситуации в Донбассе, газовых поставках и саммите в "нормандском формате", а также о Ливии и Сирии.

Владимир Путин и Ангела Меркель обстоятельно обсудили вопросы урегулирования ситуации на Украине, в частности с учетом подписанной в Контактной группе представителями Киева, Донецка и Луганска "формулы Штайнмайера", а также разведения вооруженных сил и средств на "пилотных" участках в районе населенных пунктов Станица Луганская и Золотое и начала этого процесса у села Петровское, сообщили в пресс-службе Кремля.

Лидеры отметили важность полного и неукоснительного соблюдения Минских соглашений и других договоренностей по урегулированию внутриукраинского конфликта. "Подчеркнута необходимость закрепления особого статуса Донбасса в законодательстве Украины", - сообщили в Кремле.

Путин и Меркель подтвердили настрой на координацию усилий в плане подготовки возможного саммита в "нормандском формате" и затронули тему переговоров об условиях транзита российского газа через Украину.

Президент России и канцлер ФРГ призвали к скорейшему и без предварительных условий прекращению столкновений в Ливии, и Путин позитивно оценил посредничество Германии для возобновления межливийского диалога.

Лидеры также обменялись мнениями по ситуации в Сирии, подчеркнув важность решения гуманитарных проблем, в том числе обеспечения возвращения беженцев.