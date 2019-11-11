Специальный налоговый режим для самозанятых будет распространен на всю страну. С таким предложением согласился глава государства.

На совещании с членами правительства в Кремле Владимир Путин попросил первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова рассказать, как идет эксперимент по налогу на профессиональный доход. "Сколько человек вошло в эту систему? Как это администрируется?" - поинтересовался он.

"Мы называем тех предпринимателей, которые работают по этому режиму, самозанятыми", - сказал Силуанов. В эксперименте участвовали четыре региона - Москва, Санкт-Петербург, Татарстан и Калужская область. Эксперимент подтвердил заинтересованность предпринимателей в новом налоговом режиме и можно его считать удачным, оценил первый вице-премьер.

Зарегистрировано свыше 260 тысяч самозанятых: в первую очередь это перевозка пассажиров, затем строительство, сдача в аренду имущества, репетиторство. "Мы дали возможность тем предпринимателям, которые сегодня еще работают в "тени", не хотят платить налоги, не хотят регистрироваться, дали возможность работать легально, брать кредиты в банках, получать меры господдержки", - продолжил докладчик. Причем больше половины самозанятых, которые были зарегистрированы, - новые люди, которые ранее не платили налоги.

"Были ли злоупотребления за этот год? По данным налоговой службы, около 1 процента самозанятых перерегистрировали свои отношения с трудовых на гражданско-правовые... Но налоговая служба все эти случаи видит, мы договорились, что в течение года никаких мер административного, налогового принуждения приниматься не будет", - сообщил Силуанов. А со следующего года такие случаи будут под жестким контролем налоговиков.

Первый вице-премьер предложил со следующего года дать право регионам на такой режим - налог на профессиональный доход.

Президент поинтересовался мнением премьер-министра. Дмитрий Медведев сообщил, что было обсуждение с представителями бизнес-сообществ и они тоже считают, что итоги очень неплохие и предлагают эксперимент превратить в общее правило.

"Хорошо, договорились", - решил Владимир Путин.