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11.11.2019 12:05
Рубрика: Власть

Путин призвал кабмин следить за ситуацией с амнистией капиталов

Текст: Кира Латухина
Запрет использовать декларации по амнистии капиталов против бизнесменов в рамках уголовных дел должен соблюдаться абсолютно. Об этом шла речь на встрече президента с членами правительства в Кремле.
Фото: Константин Завражин/ РГ Фото: Константин Завражин/ РГ
Фото: Константин Завражин/ РГ

"Закон установил абсолютный запрет на использование деклараций, поданных в ходе амнистии капитала, в качестве основания для уголовного преследования, - напомнил Владимир Путин. - Тем не менее такие факты имели место". "Президиум Верховного суда дал разъяснения по этому вопросу", - сказал он и поинтересовался у министра финансов, что происходит на практике.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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"За время амнистии было подано 19 тысяч деклараций в ФНС, сумма задекларированного имущества составила около 35 млрд евро", - привел цифры первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов. "Это очень неплохой результат", - сказал он.

Действительно, в ходе одного судебного разбирательства стало известно, что следствие получило разрешение на истребование декларации в налоговых органах, что и стало причиной обращения в ВС, но президиум Верховного суда выразил позицию об абсолютном запрете использования деклараций, полученных в рамках амнистии капиталов как доказательства по уголовным делам, сказал министр.

"Нужно, чтобы правительство, Минэкономразвития вместе с объединениями предпринимателей внимательно следили за тем, что происходит "на земле", на практике, и реагировали исходя из закона, который был принят и работает неплохо в интересах государства", - поручил президент.

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