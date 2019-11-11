Новости

Скворцова назвала самый эффективный способ борьбы с гриппом 13:15
В московском метро пассажир погиб под поездом 13:15
Найдена записка погибшей в Москве женщины 13:14
Названа цена самой дешевой съемной квартиры в Москве 13:06
В Минздраве назвали самый пьющий регион России 13:00
Зеленский уволил Геруса с должности своего представителя в кабмине Украины 13:00
В Екатеринбурге обсудят тонкости создания НОЦ 12:59
В Тюмени из подпольного цеха изъяли водку и коньяк на 35 млн рублей 12:55
Союзные парламентарии будут наблюдать за выборами в Беларуси 12:53
Защита доцента СПбГУ попросит отпустить его под домашний арест 12:49
Собянин: В Москве будут производить низкопольные трамваи 12:43
Тела пропавших под Новосибирском охотников обнаружил беспилотник 12:40
Путин возмутился воровством на космодроме Восточный 12:38
Мужчина умер на борту самолета, летевшего из Сургута в Махачкалу 12:32
Путин сделал прививку от гриппа 12:28
В горах Крыма упал парапланерист 12:22
Под Брянском загорелся локомотив поезда Москва - Киев 12:20
В Карелии на автодороге перевернулся бензовоз 12:18
Аэропорт Бельбек примет первых пассажиров в 2021 году 12:13
В Петербурге возобновили поиски останков убитой выпускницы СПбГУ 12:12
Названы лучшие города России для жизни с детьми 12:11
Опрос: 66% россиян говорят "да" онлайн-голосованию на выборах 12:07
В Петербурге после отравлений приостановили работу столовой в "Ленте" 11:59
Головин включен в сборную тура по версии L’Equipe 11:54
В Дагестане произошел пожар в школе 11:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В Гидрометцентре рассказали, где температура опустится ниже -40 градусов
В Гидрометцентре рассказали, где температура опустится ниже -40 градусов
В "РГ" расскажут о качестве дорог в регионах
В "РГ" расскажут о качестве дорог в регионах
11.11.2019 12:28
Рубрика: Власть

Путин сделал прививку от гриппа

Текст: Кира Латухина
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент Владимир Путин в шутку предложил приравнять заболевших гриппом чиновников к самострельщикам. Глава государства провел опрос среди министров, кто сделал прививку от гриппа. Выяснилось, что всего несколько человек, включая его самого.

Фото: Константин Завражин/ РГ
Путин призвал кабмин следить за ситуацией с амнистией капиталов

После доклада министра здравоохранения Вероники Скворцовой Владимир Путин заметил: "Вы назвали группы риска: медработники, образовательная сфера, ЖКХ". "А члены правительства входят в группу риска?" - спросил он. "Как вы определите, Владимир Владимирович", - улыбнулась Скворцова.

"Поскольку мы работаем с людьми, причем достаточно интенсивно, я думаю, это тоже группа риска", - заметил глава государства. И спросил: "Председатель правительства делал прививку? Не делал. А руководитель администрации? А кто из членов правительства делал прививку?" "Раз-два-три", - посчитал поднятые руки Путин. "Три человека. Четыре, я тоже сделал", - сообщил он.

"Гриппом заболел - "самострел", ну а как? - прокомментировал эту ситуацию президент. - Можно предотвратить, не предотвратил. Я прошу подумать об этом".

Власть Работа власти Президент Прививки и вакцинация
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин возмутился воровством на космодроме Восточный
Минтруд расширит программу обучения женщин
Опубликовано видео сборки первого серийного Су-57
В Москве женщина выпала из окна с двумя детьми
Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь