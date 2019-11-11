Путин сделал прививку от гриппа

Президент Владимир Путин в шутку предложил приравнять заболевших гриппом чиновников к самострельщикам. Глава государства провел опрос среди министров, кто сделал прививку от гриппа. Выяснилось, что всего несколько человек, включая его самого.

После доклада министра здравоохранения Вероники Скворцовой Владимир Путин заметил: "Вы назвали группы риска: медработники, образовательная сфера, ЖКХ". "А члены правительства входят в группу риска?" - спросил он. "Как вы определите, Владимир Владимирович", - улыбнулась Скворцова.

"Поскольку мы работаем с людьми, причем достаточно интенсивно, я думаю, это тоже группа риска", - заметил глава государства. И спросил: "Председатель правительства делал прививку? Не делал. А руководитель администрации? А кто из членов правительства делал прививку?" "Раз-два-три", - посчитал поднятые руки Путин. "Три человека. Четыре, я тоже сделал", - сообщил он.

"Гриппом заболел - "самострел", ну а как? - прокомментировал эту ситуацию президент. - Можно предотвратить, не предотвратил. Я прошу подумать об этом".