Путин возмутился воровством на космодроме Восточный

Порядок со строительством космодрома Восточный не удалось навести до сих пор, констатировал Владимир Путин на встрече с членами правительства в Кремле.

Президент говорил о том, что нужно обеспечить строгое целевое использование средств, направляемых на закупку техники и оборудования в ОПК, и добиться абсолютной прозрачности в этой сфере. "Движение средств должно четко прослеживаться на всех уровнях управления и по всем уровням бюджетных расходов", - сказал он.

Владимир Путин привел пример космодрома Восточный. "Сто раз сказано: прозрачно работайте, деньги большие выделяются, проект практически тоже носит общенациональный характер. Нет! Воруют сотнями миллионов!", - возмутился он.

"Уже несколько десятков уголовных дел возбуждено, - продолжил президент. - Состоялись уже решения судов, в тюрьме люди сидят. Нет, порядка там до сих пор не удалось навести как следует!".

"Надеюсь, когда мы говорим о диверсификации производства, о работе в сфере ОПК, с этими деньгами все будет выстроено должным образом", - подчеркнул глава государства. "Буду просить прокуратуру, следственные органы внимательным образом за этим следить, также как и контрольное управление президента", - заключил Путин и попросил все эти вопросы проработать и наладить действенный, эффективный контроль за проведением закупок.