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11.11.2019 18:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Актера из фильма "Маленькая Вера" похоронили в Москве

Текст: Анна Скудаева (Иваново)
Фото: Кадр из фильма "Маленькая Вера" Фото: Кадр из фильма "Маленькая Вера"
Фото: Кадр из фильма "Маленькая Вера"

Прощание с актером театра и кино Александром Мироновым, известным по фильмам "Маленькая Вера", "В городе Сочи темные ночи", "Следствие ведут знатоки. Мафия", "Шукшинские рассказы" и другим, прошло 11 ноября в крематории Николо-Архангельского кладбища в Москве.

Как сообщает портал Кинешемец.ру, актер Александр Миронов скончался на 59-м году жизни.

- Актера хоронили в закрытом гробу. По мнению судмедэкспертов, он умер еще в середине или конце октября, - говорится в сообщении.

Александр Миронов родился 26 сентября 1961 года в Перми. После школы работал слесарем Машиностроительного завода имени Октябрьской революции, затем был проводником служебных собак в военизированной охране. После призыва в армию в 1983-1985 годах служил в в Афганистане, награжден медалью "За боевые заслуги".

Фото: Пресс-служба Казанского федерального университета
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В 1988 году окончил режиссерский факультет РАТИ-ГИТИС, учился в актерской группе у Леонида Хейфеца. Во время учебы побывал на гастролях в Греции, Германии, Швейцарии, Франции. Затем был принят в труппу Театра Армии.

В 1990-е годы и в 2013-14 годах актер был занят в театральных постановках Кинешемского драматического театра имени Островского.

В одном из интервью актер вспоминает о том, как в 1999 году он получил приглашение в Кинешму на роль Андрея Белугина в "Женитьбе Белугина". Чтобы лучше вжиться в роль, накануне премьеры актер посетил Щелыково и Ноколо-Бережки, где жил и работал Островский.

Затем Александр Миронов играл в "Поздней любви", "Последней жертве" и ряде других спектаклей.

Помимо работы в театре Александр Миронов много снимался в кино. В его фильмографии - около 20 работ. Особую популярность ему принесли работы в фильмах "Делай - раз!" и "Маленькая Вера".

Партнерами Миронова на съемочной площадке были Людмила Гурченко, Майя Булгакова, Виктор Павлов, Александр Пороховщиков, Владислав Галкин.

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