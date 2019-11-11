Больше 23 тысяч мероприятий прошли в рамках "Суббот московского школьника"

"Субботы московского школьника" за шесть лет посетили более миллиона человек. Всего за это время прошло свыше 23 тысяч мастер-классов, лекций и экскурсий.

Проект, напомним, запустили в сентябре 2013 года. К "Субботам московского школьника" присоединились вузы, колледжи, научные институты, предприятия, музеи, галереи, спортивные комплексы.

Миллионным участником проекта стал одиннадцатиклассник школы № 444 Даниил Баркин. Он учится в академическом классе, увлекается информатикой, физикой, программированием и киберспортом.

Все занятия бесплатные. Правда, посетить их можно по предварительной записи на сайте.