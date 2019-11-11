Новости

Анкара вышлет из страны иностранных террористов 15:16
В Петербурге умерла актриса Ольга Завьялова 15:15
Nord Stream 2 AG начал арбитраж против Евросоюза 15:14
Власти Москвы опровергли информацию о присоединении Калуги к столице 15:11
В суде стало известно о засекречивании "дела Голунова" 15:08
Ученые впервые обнаружили, что птицы умеют дружить друг с другом 15:06
Москвич "заказал" киллеру мать ради наследства 15:03
Жительница Красноярска спасла ребенка от стаи бродячих собак 15:00
Названы песни, слушать которые никогда не надоест 14:52
В Кремле назвали актом безумия убийство выпускницы СПбГУ 14:46
Лавров: Россия рассчитывает на допуск в биолаборатории Армении 14:46
Семейный финансовый фестиваль пройдет в Москве 14:44
Массовое отравление в офисе "Ленты" произошло из-за сотрудника столовой 14:42
На Алтае умер народный художник России Михаил Будкеев 14:41
В Подмосковье приостановили выдачу пропусков для проезда грузовиков по МКАД 14:40
Появились подробности о состоянии 85-летнего Василия Ланового 14:38
Шнуров рассказал о "Ленинграде-2" с новым вокалистом 14:33
И.о. министра образования Крыма подала в отставку 14:33
Актриса из фильма Вуди Аллена Лорел Григгс умерла в 13 лет 14:27
В Красноярском крае поймали пьяного водителя, перевозившего детей 14:26
Лукашенко отправляется с визитом в Австрию 14:18
Летчики ЮВО уничтожили командный пункт "противника" на Кавказе 14:15
Под Тулой стажера полиции заподозрили в убийстве человека 14:14
Скворцова: Министры могут сделать прививки от гриппа в Доме правительства 14:12
Сборная России приступила к подготовке к матчам против Бельгии и Сан-Марино 14:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В Гидрометцентре рассказали, где температура опустится ниже -40 градусов
В Гидрометцентре рассказали, где температура опустится ниже -40 градусов
В "РГ" расскажут о качестве дорог в регионах
В "РГ" расскажут о качестве дорог в регионах
11.11.2019 15:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Москвич "заказал" киллеру мать ради наследства

Текст: Сергей Бабкин

В Москве задержан мужчина, который заказал киллеру убийство собственной матери.

Как сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК, преступление было раскрыто благодаря совместной работе следователей и угрозыска. Выяснилось, что 37-летний мужчина еще 25 сентября попросил своего знакомого за деньги "убрать" мать ради наследства. Тот немедленно сообщил об этом в правоохранительные органы. Дальнейшее общение сторон проходило уже под контролем силовиков.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Киллер из 90-х осужден на 19 лет за убийство адвоката

Заказчик обозначил дату убийства - 1 ноября. В этот день преступление было инсценировано. Сына женщины вызвали в следственный отдел как свидетеля, и он ни его не заподозрил. Как только мужчина явился в СК, его задержали. Подозреваемому предъявили официальное обвинение в подготовке заказного убийства.

В ходе расследования дома у мужчины нашли также газовый пистолет Иж-78, переделанный под стрельбу боевыми патронами. Поэтому уголовное дело возбуждено и по факту незаконного оборота оружия. Суд заключил обвиняемого под стражу на время следствия.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле назвали актом безумия убийство выпускницы СПбГУ
Путин объяснил сокращение расходов на оборону
В Минздраве назвали самый пьющий регион России
Nord Stream 2 AG начал арбитраж против Евросоюза
В ЦБ рассказали об опасности системы быстрых платежей