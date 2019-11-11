Москвич "заказал" киллеру мать ради наследства

В Москве задержан мужчина, который заказал киллеру убийство собственной матери.

Как сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК, преступление было раскрыто благодаря совместной работе следователей и угрозыска. Выяснилось, что 37-летний мужчина еще 25 сентября попросил своего знакомого за деньги "убрать" мать ради наследства. Тот немедленно сообщил об этом в правоохранительные органы. Дальнейшее общение сторон проходило уже под контролем силовиков.

Заказчик обозначил дату убийства - 1 ноября. В этот день преступление было инсценировано. Сына женщины вызвали в следственный отдел как свидетеля, и он ни его не заподозрил. Как только мужчина явился в СК, его задержали. Подозреваемому предъявили официальное обвинение в подготовке заказного убийства.

В ходе расследования дома у мужчины нашли также газовый пистолет Иж-78, переделанный под стрельбу боевыми патронами. Поэтому уголовное дело возбуждено и по факту незаконного оборота оружия. Суд заключил обвиняемого под стражу на время следствия.