Москвичи пересаживаются на общественный транспорт. Почему?

Рост стоимости содержания автомобиля, а также потеря времени в пробках - главные причины отказа от личного транспорта многих жителей столицы. При этом общественный транспорт стал составлять серьезную конкуренцию личному благодаря высокому уровню комфорта.

Российский рынок автомобилей сократился в первом полугодии 2019 года: продажи новых авто упали на 2% в сравнении с первым полугодием 2018 года - до 775 тысяч единиц. Такие данные приводятся в недавнем исследовании компании PriceWaterhouseCoopers. Среди причин падения продаж - высокая стоимость покупки автомобиля, но, главное рост затрат на его содержание.

Так, эксперты аналитического агентства "Автостат" подсчитали, во сколько обходится содержание машины российским автомобилистам в 2019 году. Расходы составляют от 195 600 до 867 100 рублей в год в зависимости от класса автомобиля. В статью расходов входят плата за парковку, оплата страховки, покупка новой резины, мойка, техобслуживание и ремонт, проезд по платным автомагистралям, уплата транспортного налога. На этом фоне все больше автолюбителей готовы отказаться от использования личного транспорта.

Помимо материальных убытков, использование машины влечет за собой и потерю времени - в Москве остро стоит проблема пробок. Цифры исследования аналитической компании INRIX показали, что за прошлый год каждый москвич, владеющий личным авто, провел в пробках 210 часов. Москва стала лидером в списке 200 самых загруженных городов мира, обогнав Лондон. По информации Центра организации дорожного движения (ЦОДД), ежедневно на дороги Москвы выезжают 3,6 млн машин.

Эксперты отмечают, что столичные власти делают все возможное для сокращения количества поездок на личных автомобилях. "Автомобили приводят к шумовому загрязнению и отрицательно влияют на экологию, поэтому московские власти всячески стимулируют горожан отказываться от личного транспорта. Для этого обновляют подвижной состав общественного транспорта, отдают приоритет движению автобусов и трамваев, вводят дополнительные выделенные полосы, которые повышают скорость поездки, делают передвижение в городе более предсказуемым", - рассказывает доцент Высшей школы урбанистики имени А. А. Высоковского Мария Роженко. Так, в первом полугодии 2019 года в Москве дополнительно организовали 10,3 километра выделенных полос для городского транспорта. До конца года запланировано обустройство еще 35,7 км. Всего же с 2011 года в столице создано 334 километра специальных полос для общественного транспорта.

Вместе с тем недавнее исследование Института проблем естественных монополий показало, что при поездках между Москвой и областью автобусом пользуется 28,6% пассажиров, еще популярнее железнодорожный транспорт - его выбирают 40% респондентов.

Несомненно, этот показатель продолжит расти, поскольку второе полугодие этого года ознаменуется открытием первых двух маршрутов Московских центральных диаметров - нового наземного метро, которое свяжет Москву и муниципалитеты Подмосковья через центр столицы. Эксперты подчеркивают, что запуск этого масштабного транспортного проекта приблизит Москву к идеальному интермодальному балансу. "Это процентное соотношение того, сколько людей ездит на автомобилях, а сколько пользуется общественным транспортом, - поясняет директор Центра исследований транспортных проблем мегаполисов НИУ ВШЭ Константин Трофименко. - Для Москвы идеальный показатель: 80/20, где 80 приходится на городской транспорт. Мотивацией к тому, чтобы люди из личных машин пересаживались на МЦД, станут новая инфраструктура, современные комфортные поезда "Иволга" с Wi-Fi и кондиционером".

В Москве остро стоит проблема пробок. На этом фоне все больше автолюбителей готовы отказаться от использования личного транспорта.

Поезд "Иволга" - отечественная разработка с передовым техническим и технологическим оснащением. За счет пневмоподвесок в "Иволге" плавный, бесшумный ход и низкий уровень вибрации. Внутреннее пространство салона продумано с учетом требований современного пассажира. Широкие дверные проемы и сквозной проход позволяют избежать большого скопления людей. Удобные сидения, расположенные в обновленной версии поезда по схеме 2+2 - друг напротив друга, оснащены USB-разъемами (всего их 490 на семивагонный состав). По первым линиям МЦД будут ходить 15 модифицированных семивагонных поездов "Иволга 2.0" и 24 шестивагонных поезда "Иволга 1.0". В поезде, который развивает скорость до 120 км/ч и рассчитан на короткие поездки, удобно ехать и стоя - для этого спроектированы множество разноуровневых поручней и мягкие прислонные панели. Кроме того, в обновленных "Иволгах" - цветные интерактивные табло и информационные экраны.

В головных вагонах "Иволги" просторные туалетные комнаты с сенсорной подачей воды и мыла, электросушилками для рук, пеленальными столиками. Также в головных вагонах предусмотрены велокрепления и стеллажи для крупногабаритного багажа. Ручную кладь и верхнюю одежду можно расположить на полках и крючках рядом с креслами.

Сегодня "Иволги" уже курсируют на Белорусском и Курском направлениях Московской железной дороги. Участки, где они ходят, станут частью МЦД. Движение по первым двум диаметрам от Одинцово до Лобни и от Подольска до Нахабино откроется в ноябре 2019 года. При поездке внутри "Центральной" зоны стоимость проезда будет стандартной, как на автобусе или трамвае. Пересадки на метро и МЦК оплачивать не нужно - они будут бесплатны при оплате картой "Тройка" в течение 90 минут. Режим работы синхронизируют с метрополитеном - с 5.30 утра до 1 часа ночи. В часы пик интервал движения поездов составит не более 5-6 минут.

Эксперты подчеркивают, что запуск МЦД, наряду с развитием метрополитена и вводом системы платных парковок, позволит эффективно решить проблему загруженности московских дорог. "Мы прогнозируем, что в ближайшие пять лет использование личного автотранспорта снизится на 10%", - подчеркнул председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.