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11.11.2019 17:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На концерте Scorpions в Воронеже разбилась зрительница

Текст: Антон Валагин (Воронеж)
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Концерт немецкой группы Scorpions в Воронеже закончился несчастным случаем. После завершения выступления одна из зрительниц упала с балкона на стоявших внизу зрителей.

Инцидент произошел, когда зрители устремились к выходам из дворца спорта "Юбилейный". Давки на трибунах не было, однако девушка каким-то образом проскользнула меж высоких перил и упала с шестиметровой высоты на зрителей внизу.

Фото: iStock
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Ее падение смягчила жительница Белгородской области, на которую приземлилась меломанка.

- Мою маму чуть не убили не концерте, на нее с балкона упала девушка. После случившегося мы с мамой поехали в больницу - там установили, что сотрясения нет, но у мамы на голове образовалась большая шишка, - цитируют "Вести-Воронеж" дочь пострадавшей Ольгу Сергееву.

Сама упавшая доставлена в больницу, сообщили "РГ" в региональном департаменте здравоохранения.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж
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