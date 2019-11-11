На концерте Scorpions в Воронеже разбилась зрительница

Концерт немецкой группы Scorpions в Воронеже закончился несчастным случаем. После завершения выступления одна из зрительниц упала с балкона на стоявших внизу зрителей.

Инцидент произошел, когда зрители устремились к выходам из дворца спорта "Юбилейный". Давки на трибунах не было, однако девушка каким-то образом проскользнула меж высоких перил и упала с шестиметровой высоты на зрителей внизу.

Ее падение смягчила жительница Белгородской области, на которую приземлилась меломанка.

- Мою маму чуть не убили не концерте, на нее с балкона упала девушка. После случившегося мы с мамой поехали в больницу - там установили, что сотрясения нет, но у мамы на голове образовалась большая шишка, - цитируют "Вести-Воронеж" дочь пострадавшей Ольгу Сергееву.

Сама упавшая доставлена в больницу, сообщили "РГ" в региональном департаменте здравоохранения.