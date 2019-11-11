Найдена записка погибшей в Москве женщины

Во время осмотра квартиры женщины, тело которой было найдено в понедельник в Москве, следователи нашли записку. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ГСУ СК столицы.

По предварительным данным, трагедия не носит криминального характера. Следователи продолжают опрашивать родственников и знакомых погибшей. Назначены необходимые экспертизы.

Напомним, что тело молодой женщины и ее ребенка было найдено сегодня утром у девятиэтажки в Москве. Рядом с ними обнаружен еще один тяжелораненый несовершеннолетний - он доставлен в реанимацию.